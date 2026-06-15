Hacienda busca aplicar impuesto específico a los vapeadores e igualar su régimen con el del tabaco

La idea -que es trabajada en conjunto con Salud- es parte de una agenda regulatoria que presentará el gobierno después de tramitada la ley miscelánea.

Si bien por estos días la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción centra la atención del Ejecutivo en el Congreso, La Moneda tiene entre sus planes mantener el control de la agenda una vez despachada esa normativa.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó en conversación con DF al Cierre el pasado viernes que se presentará una batería de proyectos con focos en materias regulatorias, como, por ejemplo, adaptabilidad laboral, 40 horas y reformas al mercado de capitales.

El Ejecutivo busca también presentar un proyecto de ley que iguala el tratamiento tributario de un artículo de consumo tan reciente como popular: los vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Se trata de instrumentos que se consideran sustitutos del tabaco. El dispositivo calienta un líquido para convertirlo en aerosol inhalable. Estos líquidos suelen contener nicotina, saborizantes y químicos tóxicos. En Chile, su uso y venta están regulados por el Instituto de Salud Pública (ISP) debido a los riesgos de adicción y daños respiratorios y cardíacos.

Si bien desde el año pasado existe una ley que regula la publicidad de estos productos, lo cierto es que tienen un tratamiento tributario distinto a los cigarros y el tabaco.

Eso es lo que quiere revertir el Ministerio de Hacienda. La cartera se encuentra trabajando en un proyecto de ley, en conjunto con su par de Salud, para aplicar impuesto específico a los vapeadores e igualar su régimen tributario al del tabaco.

Así lo adelantó Quiroz la semana pasada ante la comisión de Hacienda del Senado que tramita la ley miscelánea.

“En el vapeo, uno de los temas que estamos considerando incorporar eventualmente es una propuesta que queremos traer al Congreso para igualar también el tema tributario ahí e impedir que se vaya escapando la recaudación del tabaco hacia el sustituto. No quería adelantarlo ahora, pero es una de las tantas iniciativas que tenemos”, dijo.

Los dichos tienen como trasfondo la advertencia lanzada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que levantó preocupaciones respecto a la eventualidad de que no se cumplan las metas de recaudación por nuevas medidas para controlar el contrabando de tabaco que son parte de la ley miscelánea.

“Podrían incidir cambios en el consumo, como la sustitución hacia otros productos (por ejemplo, cigarrillos electrónicos o vapeadores) o la menor prevalencia de fumadores”, dijo la presidenta del CFA, Paula Benavides.

El régimen actual

Hoy, los vapeadores tributan solamente como cualquier producto, con el IVA de tasa 19%. Esto contrasta con el gravamen que se le aplica a otros productos similares.

Así, la ley determina que a los cigarros puros se les grava con un impuesto específico de 52,6% sobre el precio de venta al consumidor, incluidos los impuestos, por paquete.

Sobre el tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pasta o cuerdas, granulados, picadura o pulverizado, se aplica un tributo específico de 59,7% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, de cada paquete, caja o envoltorio en que se expenda.

Mientras que para los cigarrillos, se aplican dos tributos: los paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos pagan un impuesto específico equivalente a 0,0010304240 UTM por cada cigarrillo; y, además, un impuesto de 30% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, por cada paquete, caja o envoltorio, considerándose como entero toda fracción del impuesto inferior a un peso.

Hacienda buscaría que las tasas de los gravámenes específicos a los vapeadores sean algo menores que las de los cigarros y el tabaco.

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