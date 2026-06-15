Hacienda busca aplicar impuesto específico a los vapeadores e igualar su régimen con el del tabaco
La idea -que es trabajada en conjunto con Salud- es parte de una agenda regulatoria que presentará el gobierno después de tramitada la ley miscelánea.
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Si bien por estos días la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción centra la atención del Ejecutivo en el Congreso, La Moneda tiene entre sus planes mantener el control de la agenda una vez despachada esa normativa.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó en conversación con DF al Cierre el pasado viernes que se presentará una batería de proyectos con focos en materias regulatorias, como, por ejemplo, adaptabilidad laboral, 40 horas y reformas al mercado de capitales.
El Ejecutivo busca también presentar un proyecto de ley que iguala el tratamiento tributario de un artículo de consumo tan reciente como popular: los vapeadores o cigarrillos electrónicos.
Se trata de instrumentos que se consideran sustitutos del tabaco. El dispositivo calienta un líquido para convertirlo en aerosol inhalable. Estos líquidos suelen contener nicotina, saborizantes y químicos tóxicos. En Chile, su uso y venta están regulados por el Instituto de Salud Pública (ISP) debido a los riesgos de adicción y daños respiratorios y cardíacos.
Si bien desde el año pasado existe una ley que regula la publicidad de estos productos, lo cierto es que tienen un tratamiento tributario distinto a los cigarros y el tabaco.
Eso es lo que quiere revertir el Ministerio de Hacienda. La cartera se encuentra trabajando en un proyecto de ley, en conjunto con su par de Salud, para aplicar impuesto específico a los vapeadores e igualar su régimen tributario al del tabaco.
Así lo adelantó Quiroz la semana pasada ante la comisión de Hacienda del Senado que tramita la ley miscelánea.
“En el vapeo, uno de los temas que estamos considerando incorporar eventualmente es una propuesta que queremos traer al Congreso para igualar también el tema tributario ahí e impedir que se vaya escapando la recaudación del tabaco hacia el sustituto. No quería adelantarlo ahora, pero es una de las tantas iniciativas que tenemos”, dijo.
Los dichos tienen como trasfondo la advertencia lanzada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que levantó preocupaciones respecto a la eventualidad de que no se cumplan las metas de recaudación por nuevas medidas para controlar el contrabando de tabaco que son parte de la ley miscelánea.
“Podrían incidir cambios en el consumo, como la sustitución hacia otros productos (por ejemplo, cigarrillos electrónicos o vapeadores) o la menor prevalencia de fumadores”, dijo la presidenta del CFA, Paula Benavides.
El régimen actual
Hoy, los vapeadores tributan solamente como cualquier producto, con el IVA de tasa 19%. Esto contrasta con el gravamen que se le aplica a otros productos similares.
Así, la ley determina que a los cigarros puros se les grava con un impuesto específico de 52,6% sobre el precio de venta al consumidor, incluidos los impuestos, por paquete.
Sobre el tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pasta o cuerdas, granulados, picadura o pulverizado, se aplica un tributo específico de 59,7% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, de cada paquete, caja o envoltorio en que se expenda.
Mientras que para los cigarrillos, se aplican dos tributos: los paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos pagan un impuesto específico equivalente a 0,0010304240 UTM por cada cigarrillo; y, además, un impuesto de 30% sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, por cada paquete, caja o envoltorio, considerándose como entero toda fracción del impuesto inferior a un peso.
Hacienda buscaría que las tasas de los gravámenes específicos a los vapeadores sean algo menores que las de los cigarros y el tabaco.
Director del SII entrega sus primeras definiciones: bajar evasión, cumplimiento y dar certezas
Jorge Trujillo entregó su primera cuenta pública en el cargo, enfatizando el aumento de las fiscalizaciones en terreno, en particular sobre los malls chinos.
Sus primeras definiciones sobre lo que será su gestión entregó el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, a casi tres meses de asumir el cargo.
El ingeniero encabezó la cuenta pública del organismo este lunes, en el que entregó la primera bajada de lo que será su gestión, con tres objetivos: reducir la evasión, reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y entregar certezas a los contribuyentes.
La autoridad explicó que para avanzar en esa línea se necesita “promover un sistema tributario más justo, donde quienes quieren cumplir encuentren servicios simples, oportunos y de calidad; los riesgos de incumplimiento sean anticipados y abordados con acciones proporcionales y efectivas; y las conductas asociadas al fraude y delito sean detectadas, perseguidas y sancionadas de manera oportuna”.
El año en números
Respecto de la fiscalización, Trujillo relevó que duplicó su presencia en terreno, con más de 467 mil acciones de control en 2025, lo que representó un aumento de más del 100% respecto de 2024, lo que derivó en más de 14 mil infracciones y 5.879 clausuras, un 60% y 73% más que en 2024, respectivamente.
También destacó el empadronamiento realizado a los denominados “malls chinos” en todo el país, realizando 2.747 acciones de cumplimiento tributario en terreno, 229 clausuras y 332 infracciones, por un total de $ 63 millones. También expuso que se encuentran en desarrollo 72 auditorías y revisiones en oficinas del servicio, además de control de punto fijo a 181 contribuyentes.
Sobre grupos empresariales, el SII fiscalizó a 46, un 64,3% más que en el año anterior. En materia de Tributación Internacional, en tanto, los contribuyentes fiscalizados alcanzaron los 305, un 22% más que en 2024, mientras que en el segmento de altos patrimonios se controló a 780 contribuyentes, un 22,6% más que en el período anterior.
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