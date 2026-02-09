Ley Uber avanza: Gobierno adjudica licitación para desarrollar el software clave para implementación de la normativa

El Ministerio de Transporte ha puesto el pie en el acelerador para dejar finalizado el proyecto antes del fin de esta administración.

Este lunes, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó que la consultora nacional Arkhotech -empresa especialista en arquitectura de software- será la compañía encargada de crear el sistema informático asociado a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), también conocida como Ley Uber.

De acuerdo con la resolución oficial, el contrato fue adjudicado por un monto total de $ 549 millones y tendrá una duración de 24 meses. Este se trata del cuarto intento por adjudicar el desarrollo del sistema, luego de tres procesos licitatorios anteriores que fueron declarados desiertos. En esta última convocatoria participaron Arkhotech, Entel y NTT Data Chile.

En detalle, este software sería el que permitiría soportar el registro de las empresas, conductores y vehículos, además de la interacción con otras fuentes de información para la correcta ejecución de esta normativa. Asimismo, su desarrollo es considerado la pieza clave para que el gobierno pueda publicar el reglamento en el Diario Oficial y así pueda entrar en vigor.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La adjudicación se produce en medio de críticas de Alianza In, gremio de las aplicaciones, que ha advertido sobre los riesgos de una implementación acelerada y posibles impactos en el empleo.

En ese contexto la presidenta del gremio de las aplicaciones, Marcela Sabat, ha declarado anteriormente que "según el estudio del Centro UC, solo cerca del 18% de los conductores cumple actualmente con todos los requisitos del reglamento. Eso implica una exclusión masiva inmediata".

Sin embargo, el proceso ha continuado avanzando y se alinea con el plan del gobierno de dejar operativa la normativa antes del 11 de marzo, fecha del cambio de mando presidencial.