Trece años para Álvaro Jalaff y siete para Rodrigo Topelberg: el detalle de las penas que solicita el Ministerio Público a los 10 imputados del Caso Audios

La Fiscalía espera que los cargos sean acogidos por el Tribunal, mientras que las defensas de varios de los acusados pedirían la reapertura de la investigación.

Hace algunos días, específicamente el 16 de enero, la Fiscalía puso fin a la investigación por el caso Audios Factop, dando origen a la presentación formal de la acusación en contra de diez imputados, marcando un nuevo hito en una de las indagatorias más relevantes de los últimos años en materia de delitos económicos.

La fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, señaló que el Ministerio Público pidió 20 años de presidio para Daniel Sauer, 18 años para Leonarda Villalobos y 14 años para Luis Hermosilla, lo que esperan que sea acogido por el Tribunal, donde puedan “probar los hechos en el juicio oral”, sostuvo este martes en entrevista con CNN Chile.

Según detalló la persecutora, “los principales acusados son aquellos imputados que participan en el audio que fue masivamente difundido”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Adicionalmente a las tres ya conocidas, según pudo constatar DF, el Ministerio Público también solicitó penas para los otros siete imputados.

Por ejemplo, en el caso de Álvaro Jalaff -el exCEO de Grupo Patio e integrante de la familia que fundó el grupo inmobiliario, el que tras la reestructuración ocurrida en 2024 quedó en manos de nuevos accionistas- el Ministerio Público solicitó la pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio por acusarlo de ser autor de delitos reiterados de estafa, administración desleal e infracción a la ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

Para su hermano, Antonio Jalaff, la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Otro de los imputados con mayor exposición penal es el exsocio de la corredora STF Capital y Factop, Ariel Sauer, para quien la fiscalía solicitó 14 años de presidio mayor en su grado medio.

Se le acusa como autor de delitos reiterados de estafa, infracciones a la Ley General de Bancos, administración desleal, ilícitos al Mercado de Valores, delitos tributarios y lavado de activos.

Adicionalmente a las penas de presidio para los imputados, la Fiscalía fijó otros cargos, tales como multas e inhabilitación de ejercer cargos públicos, entre otras dependiendo de cada caso.

Los otros imputados

En el caso del exgerente general de la corredora STF Capital, Luis Flores, el Ministerio Público solicitó 12 años de presidio mayor en su grado medio. Se le acusa de ser autor de delitos reiterados vinculados al Mercado de Valores y de administración desleal.

Por su parte, el empresario y exsocio de Factop, Rodrigo Toppelberg, -y quien ha sido apuntado por la difusión del audio- enfrenta una solicitud de siete años de presidio mayor en grado medio, acusado por delitos de estafa, infracciones a la Ley General de Bancos, administración desleal y delitos al Mercado de Valores.

Con una pena inferior, figura el exfundador de Grupo Patio, y ex gerente de operaciones de dicha firma, Cristián Menichetti, para quien se solicitaron dos penas que en conjunto suman seis años y dos días de cárcel.

Al imputado se le apunta por infracciones al Mercado de Valores y por administración desleal.

En tanto, al marido de Villalobos, Luis Angulo, enfrenta una solicitud de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. La Fiscalía lo acusa por delitos tributarios reiterados y lavado de activos.

Según una serie de fuentes consultadas por DF, los abogados de los imputados solicitarán la reapertura de la investigación.

En el caso de Toppelberg, cercanos señalaron que junto a su defensa estarían afinando los detalles para un juicio abreviado.