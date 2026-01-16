La nueva arremetida del SII contra Luis Hermosilla

Se trata del ingreso de una ampliación de la querella que en agosto de 2024 ya había materializado en contra del abogado.

El 9 de enero pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) concretó una nueva arremetida judicial en contra del abogado Luis Hermosilla, formalizado en el caso Audio–Factop. Se trata del ingreso de una ampliación de la querella que en agosto de 2024 ya había materializado en contra del abogado. En esa oportunidad lo había responsabilizado por delito tributario, al haber -según el SII- consignado en los Formularios 22 sobre Declaración Anual de Impuestos a la Renta, ingresos constitutivos de renta por montos menores a los que efectivamente percibió entre 2020 a 2024, rebajando de forma indebida la base imponible del Impuesto Global Complementario que le correspondía soportar en dichos períodos.

En esa ocasión el SII le atribuyó declaraciones impositivas maliciosamente falsas, generando un perjuicio fiscal por $ 800.803.815.

Pero ahora, producto de un nuevo proceso recopilatorio, le atribuyó similar situación para los años tributarios 2018, 2019 y 2025, con la consecuente rebaja de forma indebida de la base imponible del Impuesto Global Complementario.

“Las conductas desplegadas por Luis Hermosilla Osorio, durante los años tributarios 2018, 2019 y 2025, ocasionaron un perjuicio fiscal histórico que asciende a la suma de $ 553.014.733, monto que actualizado a enero de 2026 asciende a la suma de $ 803.294.939, por concepto de Impuesto Global Complementario”, dijo el SII en la nueva acción legal, agregando que todos los delitos tributarios cometidos por el abogado -esto es, considerando los de la querella primitiva y los consignados en la nueva acción- tienen el carácter de reiterados, con conductas ilícitas correspondientes a los años tributarios de 2018 a 2025.