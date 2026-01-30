Diez acusados, un exdirector de la PDI, dos fiscales y tres jueces: las esquirlas del Caso Audios

Esta semana los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya presentaron la acusación en contra de los diez imputados del caso Audios. Un escándalo que estalló hace más de tres años, cuando se conoció de la reunión entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. Una causa que derivó también en el acceso de la Fiscalía al celular de Hermosilla y a las múltiples artistas que se abrieron a partir de sus conversaciones por WhatsApp.