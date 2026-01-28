Claves para entender las penas que solicitó Fiscalía contra los imputados del Caso Audios

Para Daniel Sauer el Ministerio Público solicitó 20 años de presidio, para Leonarda Villalobos 18 años y 14 años en el caso de Luis Hermosilla.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal Lorena Parra, concretó la acusación en el marco del caso Audio- Factop y dio por concluida la investigación luego de cerrar el proceso el pasado 16 de enero de 2026.

Con ello, esta semana el Ministerio Público presentó formalmente la acusación en contra de diez imputados, marcando así un nuevo hito en una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en materia de delitos económicos y que remeció al mercado financiero luego de que, en noviembre de 2023, se conociera el audio de casi dos horas que dio origen al caso.

Según detalló Parra, “los principales acusados son aquellos imputados que participan en el audio que fue masivamente difundido”, y que posteriormente abrió paso a la principal arista del caso.

Los imputados

Entre los imputados está Daniel Sauer, para quien la Fiscalía solicita una pena de 20 años de presidio por diversos delitos, entre los que figuran estafa, administración desleal, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y soborno.

“Lo mismo respecto de Leonarda Villalobos, que se le solicita una pena de 18 años por delitos tributarios, lavado de activos y también por el delito de soborno”, precisó la persecutora.

En tanto, el abogado Luis Hermosilla también figura entre los imputados relevantes, enfrentando cargos por delitos tributarios, lavado de activos y soborno, para los cuales el Ministerio Público solicitó una condena de 14 años.

En total, son diez las personas acusadas en esta causa, aunque desde la Fiscalía precisaron que ya existen condenas previas relacionadas con hechos de cohecho, especialmente en casos que involucraron a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Tesorería General de la República (TGR).

La fiscal Parra recordó además que esta investigación se inició de oficio el 14 de noviembre de 2023, tras conocerse los primeros antecedentes. La primera audiencia de formalización se realizó en abril de 2024, mientras que en agosto de ese mismo año se formalizó específicamente la denominada arista Audio. Posteriormente, se incorporó la de Parque Capital, ampliando el alcance del proceso.

Finalmente, en enero de 2025 se sumó una nueva línea investigativa, que incluyó a otros imputados, entre ellos miembros del grupo Jalaff.

“Es decir, desde la primera formalización hasta la fecha de cierre transcurrió un poco más de un año y medio, logrando el Ministerio Público realizar una investigación prolija, rigurosa, en un tiempo acotado”, concluyó Parra.