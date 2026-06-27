La trama tras el reconocimiento del pago en Parque Capital: cómo Jalaff dejó caer a Hermosilla

Tras tres meses de conversaciones entre los abogados de Álvaro Jalaff y los fiscales del Caso Audio para llegar a un acuerdo que reconociera la colaboración eficaz en la investigación del ex CEO de Grupo Patio, el 4 de junio Jalaff reconoció el pago de 10 mil UF a Luis Hermosilla para destrabar Parque Capital en su calidad de “funcionario público”.

El lunes, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió el requerimiento de la Fiscalía Metropolitana Oriente y rebajó la medida cautelar de Álvaro Jalaff desde arresto nocturno a firma mensual y arraigo nacional, por el Caso Audio. Ese mismo día, el fundador de Grupo Patio -quien ya no es parte de la propiedad de la empresa precisamente por ese caso- aprovechando las vacaciones escolares de sus cuatro hijos se trasladó a su casa en Cachagua, y se quedó ahí durante toda la semana.

En la audiencia, él y Luis Hermosilla fueron reformalizados: Jalaff por soborno y administración desleal, y el abogado por cohecho y tráfico de influencias, ambos en la arista Parque Capital. Esto luego de que el empresario reconociera en su última declaración -realizada dos semanas antes- el pago del equivalente a 10 mil UF (cerca de $ 410 millones) a Hermosilla para destrabar el proyecto inmobiliario en Lampa.

La entrega de esos antecedentes -que inculpan directamente al abogado- tenía una moneda de cambio: la firma de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para acceder a un mejor trato.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los hechos sucedieron de la siguiente manera:

El 4 de junio, a las 16:30 hrs. Álvaro Jalaff prestó su 12º declaración en estos dos años de investigación desde que estallara el Caso Audio. En cinco páginas explicó que el proyecto inmobiliario Parque Capital durante 2017 y 2018 comenzó a tener “serias dificultades con la seremi de Vivienda” y que le pidió al abogado Luis Hermosilla que complementara el trabajo que venía realizando el abogado Francisco Feres al respecto. “Yo pensaba que el prestigio profesional de Luis, y sobre todo la buena relación que él tenía con diferentes autoridades del Gobierno de la época, podría ayudar a destrabar las cosas (…) de hecho esta fue la razón principal para contratarlo, sus buenos contactos con las distintas autoridades públicas”, aseguró. Luego agregó: “todos sabíamos que Luis era abogado del Ministerio del Interior. Además yo sabía que él iba a reuniones a La Moneda (…) También tenía una credencial de esas que se cuelgan al cuello, que lo identificaba como una autoridad o un funcionario del Gobierno”.

Y aquí viene la bomba: “Con el paso del tiempo y conociendo los hechos que se investigan en la presente causa, tomé conciencia de que Luis, en esa época, era un funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito”, dijo.

En su declaración, Jalaff aseguró que Hermosilla le planteó en 2019 que debía pagarle “como $ 300 millones (aproximadamente UF 10.000 de la época)” en efectivo, sin factura ni boleta. A cambio, él se encargaría de solucionar las trabas legales y administrativas que tenían detenido el proyecto en la Seremi. Luego explicó cómo se fueron haciendo los pagos y detalló que 6 mil UF aprox. fueron pagadas en efectivo y las otras 4 mil UF se compensaron con la deuda que mantenía el abogado con Factop.

“Luis siempre me hizo ver que este resultado era consecuencia directa de sus gestiones e influencias, lo que justificaba sus honorarios. Lo que Luis decía que iba a pasar en el asunto de Parque Capital, concretamente en la tramitación ante la Seremi, efectivamente pasaba”, agregó.

Con esos antecedentes, el 8 de junio la fiscalía presentó el escrito de formalización al tribunal de garantía, para sumar los delitos de soborno a Jalaff y de cohecho a Hermosilla. Dos días después, el Consejo de Defensa del Estado ingresó una querella criminal en contra de ambos, imputándoles cohecho agravado, soborno y tráfico de influencias en el marco de las gestiones realizadas para destrabar Parque Capital. Y este lunes 22 de junio se llevó a cabo la reformalización y el cambio de las cautelares para Jalaff.

Ahora vamos a la previa.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Colaboración eficaz

Distintas fuentes aseguran que hace algunos meses, la defensa de Álvaro Jalaff -liderada por los abogados Álvaro Morales, quien en el pasado fue socio de Luis Hermosilla y de Andrés Chadwick, y Hugo Rivera- se acercó a la Fiscalía Metropolitana Oriente para ver qué más podían hacer para colaborar con la investigación, con el objetivo de tener un mejor trato y cumplir condena en libertad. Esta figura se conoce como “colaboración eficaz” y es lo que también hizo Rodrigo Topelberg, y que le permitió una rebaja de dos grados a su pena y la posibilidad de acceder a juicio abreviado. Conocedores dicen que fueron tres meses de intensas conversaciones entre los abogados y los fiscales del caso, Juan Pablo Araya y Felipe Sepúlveda, para llegar a un acuerdo.

Desde la Fiscalía, en tanto, por el caso Factop contaban con suficientes pruebas para imputar delitos a los protagonistas: la abogada Leonarda Villalobos, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff. No así para Luis Hermosilla, quien ha sido el protagonista de todas las nuevas aristas que han salido desde los chats de su celular. Y en la Fiscalía hay varios que suelen repetir que el éxito del caso se medirá en lo que suceda con el abogado.

Si bien en el entorno de Jalaff destacan que lo que hizo factible un acuerdo con la fiscalía fue colaborar desde el principio con la investigación, más allá de la última declaración -que enfatizan fue para “precisar” información que ya había entregado el 11 de julio de 2025-, hay un hecho indesmentible: al reconocer por primera vez que los pagos a Hermosilla se hicieron en su calidad de “funcionario público”, el empresario entregó “el arma del delito” para dejar caer a Hermosilla.

Había algo más: para la fiscalía era fundamental que el Consejo de Defensa del Estado se querellara. Y así sucedió.

Con esto, Álvaro Jalaff quedó excluido del núcleo central del Caso Audio, tras desestimar varios cargos en su contra y recalificar su participación en otros en calidad de cómplice. El empresario tendrá ahora la opción de una salida alternativa, sin cárcel.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

The big picture

Con la reformalización del lunes, se dieron 30 días más para investigar. Cercanos a Luis Hermosilla dicen que en ese plazo el abogado -que es representado por su hermano Juan Pablo Hermosilla- solicitará una serie de diligencias para desacreditar la versión de Jalaff.

Su estrategia, aseguran conocedores, sigue siendo ir a juicio oral y demostrar ahí que lo que se le imputa es falso.

Quienes aún mantienen relación con él, cuentan que se le ve tranquilo, que si bien no sabía que Jalaff lo inculparía -en ese momento y de esa forma-, no le sorprendió su jugada. Y que lo suyo es una batalla de largo aliento, de un mapa mayor, donde Parque Capital es un tema, pero existen otros varios frentes paralelos abiertos, entre ellos los casos que lo vinculan al tráfico de influencias en el poder judicial. Agregan que está acompañado de su familia, y de amigos de la universidad, que se le ha visto caminando varias veces por las calles de Vitacura, y que mantiene algunos clientes del pasado, como Gonzalo Vial Concha.

Hasta antes de que estallara el Caso Audio -noviembre de 2023- la relación entre Hermosilla y la familia Jalaff era de confianza y cercanía total. “Eres un hermano”, se lee en un WhatsApp enviado por el abogado a Álvaro Jalaff en 2019, en uno de múltiples mensajes en los que se manifiestan cariño mutuo.

Pero tras conocerse del audio, ambos no volverían a verse por un tiempo, hasta que meses después les tocó convivir bajo el mismo techo durante tres meses en Capitán Yáber, donde cumplieron prisión preventiva. Según testigos de esa convivencia, donde también estuvieron los hermanos Sauer, el exsubsecretario Manuel Monsalve, Rodrigo Topelberg, el exalcalde Daniel Jadue, e imputados del caso Primus, entre otros, la relación entre Hermosilla y Jalaff durante el encierro fue cordial. Lo que no quita que hubo conversaciones ásperas, llantos y subidas de tono.

Tras la salida de ambos del recinto (Hermosilla en junio de 2025 y Jalaff en agosto de ese año) no habrían vuelto a conversar. Al menos directamente. Hay quienes sostienen que entre ellos se han mandado mensajes vía terceros.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Jalaff vuelve a las pistas

Otra relación que está totalmente cortada es la de Álvaro Jalaff con su hermano Antonio. De hecho, cuando Álvaro estuvo en Capitán Yáber, Antonio se registró en la lista de visitas. Sin embargo, comentan testigos, el hermano recluido no lo dejó entrar al penal.

No sólo hay molestia por el origen de todo el conflicto -las millonarias deudas de Antonio-, sino que están también en estrategias opuestas respecto a la venta de Grupo Patio en 2024. Antonio firmó hace un mes una declaración jurada en la que aseguró que la operación fue voluntaria, transparente y realizada a precio de mercado. Esto luego de haber acusado públicamente seis meses antes haber sido extorsionado y presionado para vender la participación familiar de la empresa.

Álvaro, en cambio, si bien no está en guerra contra los compradores de la firma, en la misma declaración del 4 junio asegura: “Reitero que durante el segundo semestre de 2023 y los primeros meses de 2024 se concretó una estrategia ilícita para que mi familia y yo fuéramos expulsados de Grupo Patio, recibiendo a cambio un precio vil, objetivamente abusivo, que no tenía relación con el valor real de la empresa”. Así, es esperable que una vez concluido el proceso judicial en su contra, evalúe acciones contra los compradores. En esa línea está trabajando con los abogados Vicente Portales, Gerardo Otero y Rodrigo Cataldo.

El plan de Antonio, dicen entendidos, sería una vez terminado el proceso judicial en su contra, rehacer su vida en EEUU. Allá vive su cuñado Juan Pablo Lería -hermano de su mujer, María José Lería-, quien tiene un negocio de canchas de pádel en Miami.

Por su parte, Álvaro espera que luego de un juicio abreviado en dos meses más, poder dar vuelta la página y reinventarse como empresario, dicen en su entorno. Y aseguran que ya ha retomado actividades profesionales. Por ejemplo, está colaborando en el desarrollo de “La Reserva de Panqui”, un proyecto de loteos en la Región de la Araucanía que contempla más de 80 sitios, termas y bosque nativo. También ha evaluado nuevas inversiones inmobiliarias a través de su sociedad “Inversiones Las Vegas”, nombre inspirado en la cancha de ski homónima ubicada en La Parva.

Además, estaría trabajando con un “importante grupo mexicano” con el que coincidió en sus años de presidente y VP del International Council of Shopping Centers. Según testigos, los conoció cuando abrió Patio en Mexico. Ellos estarían interesados en invertir en tierras para el desarrollo inmobiliario en el sur de Chile. También, agregan, estaría asesorando a empresarios estadounidenses en el negocio de la renta inmobiliaria.