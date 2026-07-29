Empresas chilenas repartieron US$ 2.000 millones en dividendos en el primer trimestre y quedaron segundas en la región tras Brasil

Un informe de la gestora global Janus Henderson ubicó a Chile en el puesto 20 entre 34 mercados y con el 19,4% del reparto latinoamericano.

Ni el conflicto en Medio Oriente ni la presión del crudo sobre los mercados globales frenaron la lluvia de dividendos entregados por las empresas a sus accionistas.

Durante el primer trimestre de 2026, las compañías -a nivel global- repartieron US$ 424.500 millones, esto es, un alza nominal de 10,1% frente al mismo período de 2025, según el índice global de dividendos y recompra de acciones elaborado por la gestora de Janus Henderson, que cubre a 1.500 compañías en 45 mercados.

Pero, al descontar el efecto cambiario, los desfases de calendario y los pagos extraordinarios, el aumento se reduce a 5%. Las recompras, en tanto, sumaron US$ 425.700 millones, con una caída de 3,1%.

Situación local

En ese reparto Chile se anotó un lugar destacado. Las empresas locales pagaron US$ 2.000 millones en el trimestre; es decir, el 19,4% de todo lo que distribuyó América Latina, y se ubicó en segundo lugar, detrás de Brasil y por delante de México y Perú.

El pago de dividendos de empresas chilenas a sus accionistas creció 81,7% nominal, pero en términos subyacentes, el alza es de solo 1,5% respecto de igual período en 2025. Así, Chile quedó en el puesto 20 entre 34 mercados, bajo Sudáfrica y Malasia.

“En medio de lo que parece un contexto macroeconómico cada vez más incierto, la sorpresa ha sido la solidez de los beneficios en todo el mundo. Además, la brecha entre el crecimiento general y el subyacente fue impulsada por la volatilidad de los tipos de cambio y los dividendos especiales, algo que hemos notado en toda la región, no solo Chile”, explicó la ejecutiva de renta variable global de Janus Henderson, Jane Shoemake.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El reparto regional

América Latina distribuyó US$ 10.500 millones, con un alza subyacente de 15%, el tercer mayor avance del índice donde Brasil concentró casi el 60% con US$ 6.300 millones, impulsado por la minera Vale. México, en tanto, repartió US$ 1.400 millones, pero lideró el crecimiento regional con 36,4% subyacente; mientras que Perú cerró con US$ 800 millones, todos de Southern Copper.

En recompras de acciones propias, la región anotó apenas US$ 1.100 millones, entre Brasil y México. Chile no figura porque el índice dejó US$ 68.700 millones sin asignar por desfases en el reporte.

"Los dividendos son decisiones a largo plazo de los consejos de administración, mientras que las recompras son más discrecionales y cíclicas", agregó la ejecutiva.

En la pole, Saudi Aramco lideró a las pagadoras por quinto trimestre consecutivo, con el 5,5% del índice, seguida por Novartis, Roche, Microsoft y China Construction Bank y BHP. Solo entre las 20 mayores repartieron US$ 111.100 millones, un cuarto del índice.

El motor del cobre y la inteligencia artificial

El sector financiero fue la mayor fuente de dividendos del mundo (US$ 90.800 millones), pero la señal más relevante para Chile vino de los materiales básicos, siendo la industria de mayor crecimiento, con un alza subyacente de 19% (47,1% nominal), gracias a la demanda de cobre y litio para centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. Esa dinámica explicó, por ejemplo, el ascenso de BHP.

Para 2026, Janus Henderson proyectó que los dividendos globales crecerán 8,3%, sobre el 6,8% de 2025, mientras las recompras caerían 1,1%.