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Empresas chilenas repartieron US$ 2.000 millones en dividendos en el primer trimestre y quedaron segundas en la región tras Brasil

Un informe de la gestora global Janus Henderson ubicó a Chile en el puesto 20 entre 34 mercados y con el 19,4% del reparto latinoamericano.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 15:25 hrs.

dividendos Chile IPSA Acciones José Tomás Rodríguez
<p>Empresas chilenas repartieron US$ 2.000 millones en dividendos en el primer trimestre y quedaron segundas en la región tras Brasil</p>

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