Empresas chilenas repartieron US$ 2.000 millones en dividendos en el primer trimestre y quedaron segundas en la región tras Brasil
Un informe de la gestora global Janus Henderson ubicó a Chile en el puesto 20 entre 34 mercados y con el 19,4% del reparto latinoamericano.
Noticias destacadas
Ni el conflicto en Medio Oriente ni la presión del crudo sobre los mercados globales frenaron la lluvia de dividendos entregados por las empresas a sus accionistas.
Durante el primer trimestre de 2026, las compañías -a nivel global- repartieron US$ 424.500 millones, esto es, un alza nominal de 10,1% frente al mismo período de 2025, según el índice global de dividendos y recompra de acciones elaborado por la gestora de Janus Henderson, que cubre a 1.500 compañías en 45 mercados.
Pero, al descontar el efecto cambiario, los desfases de calendario y los pagos extraordinarios, el aumento se reduce a 5%. Las recompras, en tanto, sumaron US$ 425.700 millones, con una caída de 3,1%.
Situación local
En ese reparto Chile se anotó un lugar destacado. Las empresas locales pagaron US$ 2.000 millones en el trimestre; es decir, el 19,4% de todo lo que distribuyó América Latina, y se ubicó en segundo lugar, detrás de Brasil y por delante de México y Perú.
El pago de dividendos de empresas chilenas a sus accionistas creció 81,7% nominal, pero en términos subyacentes, el alza es de solo 1,5% respecto de igual período en 2025. Así, Chile quedó en el puesto 20 entre 34 mercados, bajo Sudáfrica y Malasia.
“En medio de lo que parece un contexto macroeconómico cada vez más incierto, la sorpresa ha sido la solidez de los beneficios en todo el mundo. Además, la brecha entre el crecimiento general y el subyacente fue impulsada por la volatilidad de los tipos de cambio y los dividendos especiales, algo que hemos notado en toda la región, no solo Chile”, explicó la ejecutiva de renta variable global de Janus Henderson, Jane Shoemake.
El reparto regional
América Latina distribuyó US$ 10.500 millones, con un alza subyacente de 15%, el tercer mayor avance del índice donde Brasil concentró casi el 60% con US$ 6.300 millones, impulsado por la minera Vale. México, en tanto, repartió US$ 1.400 millones, pero lideró el crecimiento regional con 36,4% subyacente; mientras que Perú cerró con US$ 800 millones, todos de Southern Copper.
En recompras de acciones propias, la región anotó apenas US$ 1.100 millones, entre Brasil y México. Chile no figura porque el índice dejó US$ 68.700 millones sin asignar por desfases en el reporte.
"Los dividendos son decisiones a largo plazo de los consejos de administración, mientras que las recompras son más discrecionales y cíclicas", agregó la ejecutiva.
En la pole, Saudi Aramco lideró a las pagadoras por quinto trimestre consecutivo, con el 5,5% del índice, seguida por Novartis, Roche, Microsoft y China Construction Bank y BHP. Solo entre las 20 mayores repartieron US$ 111.100 millones, un cuarto del índice.
El motor del cobre y la inteligencia artificial
El sector financiero fue la mayor fuente de dividendos del mundo (US$ 90.800 millones), pero la señal más relevante para Chile vino de los materiales básicos, siendo la industria de mayor crecimiento, con un alza subyacente de 19% (47,1% nominal), gracias a la demanda de cobre y litio para centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. Esa dinámica explicó, por ejemplo, el ascenso de BHP.
Para 2026, Janus Henderson proyectó que los dividendos globales crecerán 8,3%, sobre el 6,8% de 2025, mientras las recompras caerían 1,1%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
LarrainVial suma cuatro nuevos socios: gerente general destaca que la decisión apunta a reforzar liderazgo y proyección regional
“Su incorporación como socios reconoce el aporte que han realizado desde sus respectivas áreas y su compromiso con el futuro de LarrainVial", dijo Andrés Trivelli en un comunicado interno.
Daños por temporales: MOP financiará las primeras obras de reconstrucción y Hacienda analiza fórmula para el largo plazo
Expertos proyectan que la reconstrucción no solo permitirá recuperar la infraestructura dañada, sino que impulsará un incremento de 10% en la inversión pública. Además podría elevar el PIB per cápita en 1,7% y generar un impacto económico cercano al doble de los recursos invertidos.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete