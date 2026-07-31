En medio de negociaciones arancelarias con EEUU: embajador de China se reúne con Kast en La Moneda

También estuvo presente en la reunión el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Hasta el Palacio de La Moneda arribó este viernes el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, para reunirse con el Presidente de la República, José Antonio Kast.

En la reunión con el representante del gigante asiático también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres.

La cita marcó la segunda visita de Qingbao a La Moneda durante la actual administración, luego de que el pasado 23 de junio participara en el saludo presidencial a los cerca de 120 embajadores presentes en Chile.

La instancia -que no contó con declaraciones al término de la reunión- coincidió con las negociaciones entre Chile y Estados Unidos por los nuevos aranceles anunciados por el país norteamericano a más de 60 países, el pasado 23 de julio.

Esta decisión del gobierno norteamericano -segundo socio comercial de Chile- terminó dejando a los envíos chilenos sujetos a un gravamen del 12,5%.

Sin embargo, según un comunicado de Presidencia posterior a la reunión-que duró cerca de dos horas- el encuentro estuvo centrado en la agenda bilateral entre ambos países, además de los futuros viajes del canciller a Asia.

A ello se suma la participación de Kast en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) que tendrá lugar en Shenzhen, en noviembre.

Dicha ciudad es considerada uno de los principales motores económicos y tecnológicos de China.