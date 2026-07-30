Canciller evita confrontar a embajador de EEUU y señala que “no gana el que golpea más fuerte la mesa” en medio de negociación por aranceles
Buscando ordenar la casa frente a declaraciones de miembros del gabinete, Pérez Mackenna indicó que “acá puede haber muchas declaraciones, pero las negociaciones en estas materias las lleva la Cancillería”.
Noticias destacadas
Buscando bajar la tensión en medio de las negociaciones con Estados Unidos para revertir la imposición unilateral de aranceles por 12,5% a productos chilenos por denuncias de "trabajo forzado", el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó confrontar los dichos del embajador de la Casa Blanca en Chile, Brandon Judd, quien mandó a leer el Tratado de Liber Comercio (TLC) a varios ministros que lamentaron que a pesar de ese acuerdo se establecieran impuestos adicionales.
"Lo importante es que todos queremos lo mismo, que es lo mejor para Chile, por eso hemos abierto un espacio de negociación que está en curso. El embajador ha reconocido eso y lo importante es concentrarnos en conseguir las mejores condiciones”, dijo el canciller esta mañana.
Agregó que “tenemos una negociación que tenemos que terminar de aquí a agosto, cuando viene gente del USTR (Representante Comercial de Estados Unidos) a Chile y estamos trabajando, producto por producto, para conseguir ampliar lo que ya hemos conseguido que son caso el 60% de los productos”.
Pérez Mackenna insistió en que no va a polemizar con el embajador Judd: “No voy a entrar en declaraciones específicas, lo que sí rescato es lo que esta es una negociación que abrimos gracias a la visita que hicimos a Washington semanas atrás, donde el embajador estuvo presente y fue colaborativo”.
Planteó que “debemos conseguir las mejores condiciones y el que gana no es el que golpea más fuerte la mesa, sino que el que se sienta con cabeza fría y los números y el respaldo de la industria a negociar punto por punto”.
Mensaje al resto del gabinete
El titular de Relaciones Exteriores también aprovechó de enviar un mensaje a los ministros de Agricultura, Jaime Campos, y de Defensa, Fernando Barros, quienes lamentaron públicamente la imposición de aranceles generando la controversia con Judd.
“Acá puede haber muchas declaraciones, pero las negociaciones en estas materias las lleva la Cancillería y nosotros estamos muy ordenados y tenemos un equipo con gran experiencia con décadas de negociaciones de TLC. Para negociar hay que estar sentados en la mesa”, aseguró.
Finalmente, indicó que más allá de la polémica “estamos en permanente contacto con la embajada y el gobierno de Estados Unidos. Tenemos un diálogo abierto”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul
Según el Ministerio Público, los dineros utilizados para financiar la compra se originaron en delitos al interior de los fondos de la AGF, mientras que se habría intentado vender el control de “la U” y distanciar las acciones de acreedores.
Besalco reporta un backlog histórico gracias a la expansión de proyectos mineros y habitacionales al cierre del primer semestre
Los resultados de la empresa han seguido escalando después de un año histórico, y analistas estimaron un "nivel de dinamismo importante" para la segunda mitad de 2026.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete