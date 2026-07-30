Canciller evita confrontar a embajador de EEUU y señala que “no gana el que golpea más fuerte la mesa” en medio de negociación por aranceles

Buscando ordenar la casa frente a declaraciones de miembros del gabinete, Pérez Mackenna indicó que “acá puede haber muchas declaraciones, pero las negociaciones en estas materias las lleva la Cancillería”.

Buscando bajar la tensión en medio de las negociaciones con Estados Unidos para revertir la imposición unilateral de aranceles por 12,5% a productos chilenos por denuncias de "trabajo forzado", el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó confrontar los dichos del embajador de la Casa Blanca en Chile, Brandon Judd, quien mandó a leer el Tratado de Liber Comercio (TLC) a varios ministros que lamentaron que a pesar de ese acuerdo se establecieran impuestos adicionales.

"Lo importante es que todos queremos lo mismo, que es lo mejor para Chile, por eso hemos abierto un espacio de negociación que está en curso. El embajador ha reconocido eso y lo importante es concentrarnos en conseguir las mejores condiciones”, dijo el canciller esta mañana.

Agregó que “tenemos una negociación que tenemos que terminar de aquí a agosto, cuando viene gente del USTR (Representante Comercial de Estados Unidos) a Chile y estamos trabajando, producto por producto, para conseguir ampliar lo que ya hemos conseguido que son caso el 60% de los productos”.

Pérez Mackenna insistió en que no va a polemizar con el embajador Judd: “No voy a entrar en declaraciones específicas, lo que sí rescato es lo que esta es una negociación que abrimos gracias a la visita que hicimos a Washington semanas atrás, donde el embajador estuvo presente y fue colaborativo”.

Planteó que “debemos conseguir las mejores condiciones y el que gana no es el que golpea más fuerte la mesa, sino que el que se sienta con cabeza fría y los números y el respaldo de la industria a negociar punto por punto”.

Mensaje al resto del gabinete

El titular de Relaciones Exteriores también aprovechó de enviar un mensaje a los ministros de Agricultura, Jaime Campos, y de Defensa, Fernando Barros, quienes lamentaron públicamente la imposición de aranceles generando la controversia con Judd.

“Acá puede haber muchas declaraciones, pero las negociaciones en estas materias las lleva la Cancillería y nosotros estamos muy ordenados y tenemos un equipo con gran experiencia con décadas de negociaciones de TLC. Para negociar hay que estar sentados en la mesa”, aseguró.

Finalmente, indicó que más allá de la polémica “estamos en permanente contacto con la embajada y el gobierno de Estados Unidos. Tenemos un diálogo abierto”.