Gobierno asegura que la privatización de Codelco “no está en los planes” y enfatiza que "hay que sacar a la compañía adelante"
El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, aseguró que “el endeudamiento de Codelco es importante”.
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El gobierno entró al debate abierto por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto de privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).
Este miércoles, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, desechó la idea, señalando que una eventual privatización “no está en los planes” del Ejecutivo.
A pesar de ello, en entrevista con radio Cooperativa, el secretario de Estado precisó que “Codelco necesita mayor inversión”, por lo que desde el Ejecutivo “desde hace tiempo se viene planteando si es prudente seguir endeudando la empresa”.
Dentro de las conversaciones -según dijo- han existido discusiones sobre “la incorporación de capitales privados, y asociaciones de Codelco con otras empresas”.
Así, el secretario de Estado afirmó que “el endeudamiento de Codelco es importante”, en concepto de pagos de intereses, además de necesitar modernización en plantas productivas para ser “en general cada vez más rentable”, cerró.
"Cualquier decisión involucra a todo el país"
Quien también se refirió a la situación de Codelco fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Según argumentó, la posición del gobierno es que "hay que sacar adelante a la compañía", pudiendo buscar asociaciones con privados, pero que "nunca deje de ser una empresa controlada por el Estado", y teniendo en cuenta que "cualquier decisión involucra a todo el país, y no es de un gobierno particular".
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