Kast asegura recursos para la reconstrucción por temporales y Quiroz anuncia mesa en Atacama para establecer monto en la Ley de Presupuestos 2027
El ministro de Hacienda sostuvo que “los recursos para emergencia y reconstrucción van a estar, pero siempre vamos a actuar con responsabilidad fiscal”.
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En el marco de una visita a Vallenar para conocer los daños producidos por los temporales en la región de Atacama, el Presidente de la República, José Antonio Kast, afirmó que los recursos para la emergencia y posterior reconstrucción van a estar disponibles; señaló que ya se activó un fondo para donaciones y que ha llegado ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Junto a alcaldes y parlamentarios de la zona, el mandatario planteó: “Los recursos van a estar, va a requerir esfuerzo del Estado, pero no vamos sesgar en recuperar las obras civiles que se han perdido por efectos climáticos”.
Descartó agregar recursos para la reconstrucción de la zona norte en el marco de la discusión del proyecto misceláneo que se encuentra en la etapa final en el Congreso. “No vamos a innovar en este proyecto que es urgente, porque son los fondos para la reconstrucción para Valparaíso, Ñuble y Biobío”.
Sin embargo, agregó que “eso no implica conversar en un trabajo pre-legislativo sobre el resupuesto 2027”.
Primeros desembolsos
Luego, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -quien viajó desde Santiago a la zona- detalló que “hay una primera etapa de desembolsos de recursos en la emergencia, de rescate y recuperación de apoyo a las familias, de la conectividad y temas sanitarios; y luego de la emergencia que viene con la reconstrucción. No queremos que ocurra como en otras ocasiones que se posterga y no se vuelve a rescatar a las ciudades”.
Afirmó que “los recursos para emergencia y reconstrucción van a estar, pero siempre vamos a actuar con responsabilidad fiscal. Y si hoy tenemos alguna holgura es porque hemos sido austeros y responsables en estos cuatro meses que llevamos gobernando”.
Quiroz informó que “lo que se impone en esta región es constituir una mesa de reconstrucción con diversos actores para definir bien los recursos. ¿Cuánto, para hacer qué, cómo y cuándo? Y con esos recursos bien definidos poder llegar a la ley de Presupuestos para disponer en 2027 de una reconstrucción que sea lo más rápida posible”.
“Vamos a tener que trabajar juntos con los parlamentarios en la ley de Presupuestos para poner las prioridades que corresponde para priorizar en esta reconstrucción, pero también vamos a tener que hacer ahorros en otras partes, que es lo que hay que hacer para enfrentar responsablemente esta situación”, concluyó.
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