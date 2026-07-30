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Vinos chilenos y productos K-Beauty: los regalos que se intercambiaron los mandatarios de Chile y Corea del Sur

En medio de la visita oficial del mandatario coreano, Lee Jae-Myung, a La Moneda se produjo la tradicional entrega de presentes.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 16:07 hrs.

Chile Corea del Sur José Antonio Kast Rodolfo Carrasco
<p>Vinos chilenos y productos K-Beauty: los regalos que se intercambiaron los mandatarios de Chile y Corea del Sur</p>

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