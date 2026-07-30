Vinos chilenos y productos K-Beauty: los regalos que se intercambiaron los mandatarios de Chile y Corea del Sur
En medio de la visita oficial del mandatario coreano, Lee Jae-Myung, a La Moneda se produjo la tradicional entrega de presentes.
Noticias destacadas
El protocolo diplomático puede parecer aburrido, pero el reciente intercambio de regalos entre los Presidentes de Chile, José Antonio Kast, y el de la República de Corea, Lee Jae-Myung, demostró que la cultura se comparte mejor a través de los detalles.
Nuestro país apostó fuerte por sus materias primas y su producto estrella de exportación, mientras que Corea respondió con arte y el secreto de la eterna juventud.
Fue en La Moneda, en medio de la visita oficial del mandatario coreano a Chile, donde hubo el intercambio de regalos en que participaron también las primeras damas de ambas naciones.
Para el Presidente coreano, el mandatario chileno le obsequió una caja de lapislázuli, la piedra azulina que solo se encuentra en abundancia en Chile. El otro regalo también característico fue una caja con 18 vinos chilenos en diversas variedades.
Para la primera dama de Corea, Kim Hea Kyung, se armó un set con artículos como una cafetera de cobre con cuatro vasos del mineral rojo, una piesera de lana ideal para los fríos inviernos de Seúl, y una elegante pulsera de lapislázuli.
Por su parte, las visitas coreanas apostaron también por sus tradiciones estéticas y su mundialmente famosa industria del cuidado personal. Para el Presidente Kast la delegación coreana optó por el arte y el brindis. Le entregaron un cuadro de autoría local, un fino juego de porcelana tradicional y un moderno set de copas de metal color champaña.
Para la primera dama, Pia Adriasola, el regalo estrella fue un set completo de productos de cremas para la piel “skin care”, que trajo directamente la famosa rutina de belleza coreana (K-Beauty) al palacio presidencial chileno.
El K-Beauty es el término global utilizado para referirse a los productos de belleza, cosmética y cuidado de la piel originarios de Corea del Sur.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul
Según el Ministerio Público, los dineros utilizados para financiar la compra se originaron en delitos al interior de los fondos de la AGF, mientras que se habría intentado vender el control de “la U” y distanciar las acciones de acreedores.
Besalco reporta un backlog histórico gracias a la expansión de proyectos mineros y habitacionales al cierre del primer semestre
Los resultados de la empresa han seguido escalando un poco más después de un año sin precedentes, y analistas estimaron un "nivel de dinamismo importante" para la segunda mitad de 2026, tomando en cuenta el crecimiento del backlog.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete