Revolut alcanza una valoración récord de US$ 115.000 millones con nueva venta secundaria de acciones

La operación coincide con su expansión regulatoria en Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

Revolut inició un proceso para que algunos empleados vendan sus acciones en la compañía, valoradas en US$ 115.000 millones, menos de un año después de haber alcanzado una valoración de US$ 75.000 millones mediante una iniciativa similar.

Según un mensaje interno enviado al personal el miércoles, esa venta secundaria valorará cada acción en US$ 2.017. Bloomberg ya había informado que la empresa estaba considerando un proceso de este tipo.

Un portavoz de Revolut confirmó que se está llevando a cabo una venta secundaria de acciones, pero declinó hacer más comentarios hasta que esta se haya completado.

Esta última cifra supone el tercer aumento de valoración del banco digital con sede en Londres en apenas tres años. Revolut obtuvo una licencia bancaria en el Reino Unido a principios de este año, el mismo mes en que solicitó una licencia bancaria en Estados Unidos. Este mes, recibió la aprobación para operar como banco a gran escala en Australia.

“El impulso que ha experimentado Revolut en los últimos 12 meses, respaldado por los sólidos fundamentos del negocio y nuestra continua expansión a nuevos mercados, ha atraído una demanda significativa de inversores nuevos y existentes”, dijo el director ejecutivo Nik Storonsky en el memorando al que tuvo acceso Bloomberg.

Revolut ofrece cuentas corrientes y de ahorro, transferencias internacionales de dinero, criptomonedas y operaciones bursátiles, así como herramientas para el pago de facturas y la gestión del presupuesto. Esta empresa fintech tiene como objetivo alcanzar los 100 millones de clientes en 100 países y prevé generar US$ 100.000 millones en ingresos.

La venta de acciones, que permitirá a los empleados actuales vender parte de sus participaciones, consolida la posición de la empresa de tecnología financiera como la startup más valiosa de Europa. Mediante una venta secundaria de acciones, las empresas privadas permiten a los inversores existentes vender sus participaciones a otros sin necesidad de emitir nuevas acciones.

“Me alegra que ahora tengan otra oportunidad de obtener liquidez de sus acciones”, añadió Storonsky en la nota dirigida al personal.

Dado que el mercado de ofertas públicas iniciales ha permanecido prácticamente inactivo durante gran parte de los últimos años, especialmente para las empresas ajenas al sector de la inteligencia artificial, varias empresas fintech han recurrido a la venta privada de acciones para ofrecer liquidez a sus empleados e inversores iniciales.

Storonsky ha declarado que el banco consideraría realizar más ventas secundarias antes de cualquier oferta pública inicial. Su objetivo es que el banco digital cotice en bolsa, pero no antes de 2028, como mínimo, según afirmó Storonsky a principios de este año.