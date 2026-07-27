Australiana Hofmann Engineering cuadruplica taller en Antofagasta e incorpora grúas de 140 toneladas para intervenir piezas de mayor tamaño
A medida que las faenas procesan minerales de menor ley y trabajan a mayor profundidad, el desgaste de los equipos aumenta la demanda por mantenciones. “Esta infraesttructura nos posiciona entre las empresas con mayor capacidad para la reparación de grandes componentes mineros en el norte del país”.
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En los talleres de Hofmann Engineering en Antofagasta se reparan y reconstruyen algunas de las piezas más grandes y críticas que mantienen en funcionamiento a una faena minera. La empresa, presente en la ciudad desde 2011, trabaja con componentes de palas eléctricas, molinos y otros equipos sometidos a un alto nivel de desgaste, cuya falla puede detener parte de una operación.
Ahora, la filial del grupo australiano acaba de ampliar esa capacidad. El taller cuadruplicó su tamaño, sumó más de 2 mil metros cuadrados (m2) de espacio operativo e incorporó una grúa de 140 toneladas, lo que le permite intervenir piezas de mayor tamaño y complejidad.
La empresa está especializada en ingeniería aplicada, fabricación y reparación de componentes para la gran minería. Su trabajo incluye recuperar piezas dañadas, rediseñar componentes y buscar formas de extender la vida útil de los equipos para reducir las detenciones por mantenimiento.
Tras la ampliación, el complejo supera los 2.500 m2 de superficie cubierta y cuenta con una capacidad total de izaje de 190 toneladas, distribuida en cuatro puentes grúa. Dos equipos pueden levantar hasta 70 toneladas cada uno y los otros dos, 25 toneladas.
Desde su única sede en Chile, ubicada en la Ruta 26, kilómetro 13, calle Los Copihues de Antofagasta, Hofmann Engineering presta servicios a Minera Escondida, Sierra Gorda SCM, Codelco, Mantos Copper, Compañía Minera del Pacífico y Teck Carmen de Andacollo.
Durante sus 15 años de operación, la compañía ha destinado cerca de US$ 3 millones a inversiones en infraestructura y equipamiento industrial. En paralelo, sus ventas se duplicaron durante los últimos cinco años.
El gerente general de Hofmann Engineering Chile, Alejandro Honores, explicó a DF Regiones que el crecimiento de la filial ha ido acompañado por una mayor capacidad instalada. “A lo largo de nuestros 15 años en Chile, hemos mantenido un crecimiento sostenido, duplicando las ventas durante los últimos cinco años y materializando inversiones cercanas a US$ 3 millones en infraestructura y equipamiento industrial”, señaló.
Operación en Chile desde Antofagasta
La compañía llegó a Chile en 2011 y ha concentrado parte importante de su desarrollo en Antofagasta, cerca de las principales operaciones mineras del norte del país. Esta ubicación le permite realizar trabajos de reparación, reconstrucción y fabricación sin trasladar grandes componentes hacia Santiago o fuera de Chile. También facilita la inspección directa de los equipos por parte de los clientes durante las distintas etapas de los trabajos.
La ampliación del taller fue inaugurada durante Exponor 2026 por el embajador de Australia en Chile, Andrew Martin. Con el crecimiento de las instalaciones, la firma busca responder a una mayor demanda por mantenimiento especializado, impulsada por operaciones mineras que trabajan a mayor profundidad y procesan minerales de menor ley.
El mayor desgaste de los equipos mineros ha aumentado la demanda por mantenciones y reparaciones. Además de recuperar piezas dañadas, la empresa también modifica componentes para que duren más y requieran menos intervenciones.
Honores afirmó que el nuevo complejo deja a la filial en condiciones de abordar trabajos de mayor escala en el norte del país. “Esta infraestructura nos posiciona entre las empresas con mayor capacidad para la reparación de grandes componentes mineros en el norte del país” sostuvo el ejecutivo.
Dotación y empleo especializado
Hofmann Engineering Chile tiene una dotación de 18 profesionales y técnicos en Antofagasta, especializados en ingeniería, fabricación, mecanizado, soldadura y reparación de componentes. La empresa proyecta aumentar en más de 50% los puestos vinculados a mecanizado y soldadura en el corto plazo, a partir de la mayor capacidad incorporada con la ampliación del taller.
Según el gerente general, el equipo ha sido parte relevante del desarrollo de la filial. “Este capital humano ha sido clave para consolidar una cultura de excelencia técnica y contribuir al desarrollo de competencias especializadas en la industria regional”, indicó.
La expansión en Antofagasta forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la presencia de Hofmann Engineering en Chile y atender otros mercados mineros de América Latina. Por lo pronto, la compañía busca crecer en operaciones vinculadas al cobre, litio y oro, apoyada en la capacidad instalada de su complejo regional de la zona norte.
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