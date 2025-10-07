Gigante europea Stellantis tendrá la representación de marcas de española Astara en Chile a partir de 2026

Según el acuerdo conjunto, desde el 1° de enero de 2026, el gigante europeo asumirá directamente la importación y distribución de sus marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en el país.

El gigante europeo Stellantis y la española Astara anunciaron hoy que, a partir del 1° de enero de 2026, la filial chilena de Stellantis asumirá de manera directa la representación, importación y distribución de sus marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Chile.

Este acuerdo, alcanzado tras un trabajo conjunto entre ambas compañías, implica la transferencia de las operaciones comerciales, técnicas y de servicios de dichas marcas.

Astara ha desempeñado un rol clave en su desarrollo en Chile, y ahora, de manera coordinada, Stellantis asumirá directamente la gestión como parte de su estrategia de desarrollo y crecimiento en Sudamérica, explicaron las empresas en un comunicado.

"Queremos agradecer a Astara por su rol fundamental en la historia de nuestras marcas en Chile. Gracias a su gestión, hoy contamos con una sólida base de clientes y concesionarios sobre la cual construiremos la siguiente fase de nuestro desarrollo en el país", señaló Fernando Varela, vicepresidente de operaciones comerciales de la zona andina y América Central de Stellantis.

José Saval, director ejecutivo de Astara Latam, destacó que "concluimos una exitosa alianza de más de 40 años en Chile, cerrando el ciclo con un crecimiento del 20% en 2025 mejorando el desempeño general del mercado automotriz"

Este ejecutivo explicó que este desempeño, el cual "no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros aliados estratégicos y la preferencia de los clientes, reafirma el compromiso y la capacidad de Astara para generar valor sostenido a lo largo del tiempo".

"Astara mantiene su alianza estratégica con Stellantis y continuaremos colaborando a través de Astara Retail en Chile, y en la distribución en Latinoamérica en mercados como Colombia, Perú y Bolivia, así como en distintos mercados europeos", dijo Saval.

La transición se llevará a cabo de manera gradual, garantizando la continuidad en la atención a los clientes. Stellantis confirma que todas las garantías, repuestos y servicios seguirán plenamente vigentes, confirmaron las compañías.

"Con este paso, Stellantis reafirma su compromiso con Chile como tercer mercado más relevante de Sudamérica, y proyecta nuevas oportunidades en un entorno automotriz altamente competitivo y diverso", sostuvieron las compañías.

Stellantis es uno de los principales fabricantes de automóviles y proveedores de movilidad del mundo. Maneja marcas históricas e icónicas como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move y Leasys.

Astara es una empresa de distribución de automóviles y una de las líderes mundiales en el sector. Con una facturación de 5.000 millones de euros en 2024, opera en 19 países y tres continentes en los que realiza operaciones: Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria), LATAM (Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Colombia) y el Sudeste Asiático (Filipinas).

En Chile está presente hace más de 40 años, siendo el importador y representante de Bentley, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Ram, BYD, Chery, Exeed, Mitsubishi Motors, KGM, JMC y GAC.