Pago electrónico debutará el 1 de abril en micros de Antofagasta, Calama y Tocopilla

El sistema permitirá pagar con tarjeta de transporte, QR, billeteras digitales y tarjetas bancarias. La red contempla más de 350 puntos de venta y recarga en la región y convivirá inicialmente con el pago en efectivo.

La modernización del transporte público en el norte del país sumará un nuevo paso a partir del próximo mes. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, anunció que desde el 1 de abril comenzará a funcionar el pago electrónico en las micros de Antofagasta, Calama y Tocopilla, permitiendo a los pasajeros cancelar su pasaje mediante distintos medios digitales.

La implementación forma parte del proceso de modernización del transporte público en regiones y suma a estas tres ciudades a las 11 del país donde ya funciona este sistema. El pasaje podrá pagarse con tarjetas de transporte, códigos QR, billeteras digitales o tarjetas bancarias Visa y Mastercard.

Según detalló el titular de Transportes, la incorporación de este mecanismo busca mejorar tanto la seguridad como la eficiencia en el servicio. “Antofagasta fue la primera ciudad fuera de Santiago en recibir buses eléctricos, y ahora se está sumando a la incorporación del pago electrónico del pasaje, junto con Calama y Tocopilla. Esta es una medida que entrega mayor seguridad, confianza y eficiencia al transporte público, mejorando considerablemente la experiencia de viaje de conductores y pasajeros”, afirmó.

El ministro agregó que el despliegue del sistema también contempla apoyo a los usuarios durante el proceso de adaptación. En ese marco, indicó que pronto comenzarán a funcionar centros de atención al usuario en las tres ciudades, los que estarán destinados a orientar y acompañar a las personas durante la implementación del nuevo sistema de pago. Además, destacó el trabajo coordinado con los operadores del transporte y la empresa encargada de implementar la tecnología.

Implementación gradual y red de recarga

El nuevo sistema de pago será implementado de forma paulatina. Durante los primeros meses convivirá con el pago en efectivo, con el objetivo de facilitar la transición para los usuarios que aún no utilicen medios digitales. El proyecto considera la instalación de validadores electrónicos en los buses del transporte público de las tres comunas. Paralelamente se desplegará una red de puntos de venta y recarga que permitirá a los pasajeros cargar saldo en sus tarjetas de transporte.

El gerente de Operaciones de Bipay, Gonzalo Cuitiño, explicó que el proceso se encuentra en su fase final de despliegue tecnológico. “Actualmente, nos encontramos en la fase final de despliegue del sistema Antofagasta Conectado, que considera la instalación de validadores electrónicos en las micros del transporte público en Antofagasta, Calama y Tocopilla; mientras que en paralelo se está implementando una red de puntos de venta y recarga distribuidos estratégicamente en toda la región”.

En total, la red contempla al menos 350 puntos de venta y recarga distribuidos en distintos comercios de la región. De ellos, 222 estarán ubicados en Antofagasta, 107 en Calama y 23 en Tocopilla, lo que busca garantizar acceso al sistema en distintos sectores de cada ciudad.

Cuitiño añadió que el proyecto también busca integrar al comercio local en la operación del sistema. “Se trata de un proceso de implementación planificado que moderniza integralmente el transporte público en la región, elevando los estándares de seguridad y eficiencia operacional”.

Tarjeta única entre ciudades

Una de las principales características del sistema es que permitirá utilizar una misma tarjeta de transporte en las tres comunas, facilitando los desplazamientos dentro de la región y simplificando el acceso al servicio. El modelo contempla además el uso de códigos QR a través de la aplicación de Bipay, billeteras electrónicas y tarjetas bancarias, ampliando las alternativas de pago disponibles para los pasajeros.

Como parte del despliegue, se habilitarán también centros de atención a usuarios en cada ciudad. En Antofagasta estarán ubicados en José Santos Ossa 2561; en Tocopilla en calle 21 de Mayo 1549 y en Calama en Vargas 1862.