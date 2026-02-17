Click acá para ir directamente al contenido
Licitación por US$ 17 millones para cámaras con IA en Antofagasta, Calama y Tocopilla enfrenta críticas por bases y plazos

Empresas interesadas acusan que las exigencias técnicas favorecerían a ciertos proveedores y que el plazo para preparar ofertas fue muy corto. La licitación contempla 1.245 cámaras con inteligencia artificial, 64 lectores de patentes para monitoreo en tiempo real y detección de vehículos con encargo por robo.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 17 de febrero de 2026 a las 12:27 hrs.

