Minera El Abra será el auspiciador principal de Cobreloa durante dos años

La compañía filial de Freeport-McMoRan firmó la extensión de su vínculo con la institución deportiva con quienes van a cumplir 14 años en trabajo conjunto.

Tras el primer partido disputado por el Campeonato de Ascenso 2026 este lunes, Cobreloa disputó el primer encuentro luciendo a la Minera El Abra como su main sponsor. Luego del convenio firmado por dos años, la empresa se transforma así en la institución con más tiempo de trabajo conjunto con el principal equipo del norte del país.

Según informó Minera El Abra este martes, el acuerdo no solamente tiene como objetivo el primer equipo masculino de la institución, sino que también con un fuerte énfasis y presencia en el fútbol formativo -tanto femenino como masculino- y un permanente sentido de vinculación y presencia con las comunidades de la zona.

En este sentido, durante el 2025 se concretó la primera visita oficial del plantel profesional a Tocopilla en décadas para realizar una clínica deportiva masiva, además de actividades de relacionamiento y vinculación con niños/as y jóvenes de Calama y Alto El Loa.

Para el presidente de la minera, Boris Mediuna, el vínculo con la institución tiene un significado importante ya que “representa un hito que llevamos 14 años construyendo con Cobreloa. Es un convenio que lo más importante es que crea un lazo entre el club, la empresa y también nos permite desarrollar junto al club algunas actividades con y para la comunidad, siendo esto una parte muy relevante”.

Harry Robledo, presidente de Club Deportes Cobreloa enfatizó que “para nosotros es un orgullo que en 14 años sigan confiando en nosotros y que una compañía de la gran minería nos acompañe como main sponsor, estamos muy contentos”.

El vínculo entre ambas instituciones seguirá hasta el 2027, buscando potenciar el desarrollo del deporte y la promoción de valores en la zona.