Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Antofagasta
Antofagasta

Licitación de moderno sistema de cámaras de seguridad por US$ 17 millones enciende polémica en Antofagasta y anuncian requerimiento a Contraloría

Sistesa, uno de los oferentes que participó en el proceso, cuestiona que los antecedentes de las empresas postulantes sobre su experiencia previa en proyectos similares no habrían sido evaluados con el mismo criterio.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 17:45 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta seguridad Licitaciones Contraloría IA GORE
<p>Licitación de moderno sistema de cámaras de seguridad por US$ 17 millones enciende polémica en Antofagasta y anuncian requerimiento a Contraloría</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Consorcio del Puente Chacao advierte estrechez financiera en cita con el MOP y buscaría nuevo plazo de entrega
2
Empresas

Empresa de alimentos gana demanda contra Tepillé tras acusar fallas en servicio de seguridad durante robo a la fábrica
3
Mercados

Los ejecutivos de Falabella que recibieron casi $ 1.900 millones en acciones de la compañía gracias al plan de incentivos
4
DF MAS

Ministro Iván Poduje: “Yo no voy a cambiar mi carácter, lo voy a canalizar distinto”
5
DF MAS

El nuevo sueño chilote de Carlos Cardoen: el sexto museo del hombre que no se jubila
6
DF LAB

Las propuestas para reformular Corfo: foco en construcción de industrias y trasladar la gestión de activos al Estado
7
Mercados

Dólar cae más de $ 10 al cierre desde sus máximos del año mientras Washington busca sumar apoyos para reabrir el estrecho de Ormuz
8
Mercados

Una persona necesita 22 años de sueldo promedio para pagar un crédito hipotecario
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete