Mercado Libre se desploma en bolsa tras resultados: acciones caen casi 13% por presión sobre márgenes

Expertos estiman que el efecto en el valor bursátil refleja preocupación por la sostenibilidad de márgenes en un contexto sensible a tasas altas, riesgo crediticio, competencia y mayor selectividad hacia compañías de crecimiento.

Las acciones de Mercado Libre profundizan su caída. Un día después de la entrega de sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, los títulos de la compañía de origen argentino alcanzaban una baja de 12,7% cotizando a US$ 1.631, en medio de la preocupación de analistas por el deterioro de los márgenes de la empresa.

Y es que, pese a que la firma reportó ingresos netos y resultados financieros por US$ 8.845 millones entre enero y marzo -un alza de 49% interanual y el crecimiento más rápido de los últimos cuatro años-, la utilidad neta retrocedió un 16% hasta alcanzar los US$ 417 millones.

Dicha cifra se posicionó por debajo de lo que pronosticaban analistas, quienes estiman que el beneficio neto de la compañía alcanzaría los US$ 433 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Por otro lado, los ingresos de operaciones disminuyeron un 20% interanual hasta alcanzar los US$ 611 millones. De acuerdo con la carta enviada a accionistas, la compañía atribuyó el menor desempeño operativo a su decisión de priorizar “las inversiones de crecimiento a largo plazo sobre la rentabilidad a corto plazo”.

Para Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, la reacción negativa del mercado no responde a problemas de crecimiento de la compañía, sino a la presión sobre su rentabilidad y flujo de caja en medio de un agresivo plan de expansión.

“El margen operativo fue de 6,9% en un trimestre marcado por mayores inversiones en logística, free shipping, tarjetas de crédito, expansión del portafolio de crédito y herramientas de IA”, señaló el analista.

En esa línea, sostuvo que el impacto en el valor bursátil refleja “una preocupación por la sostenibilidad de márgenes en un contexto sensible a tasas altas, riesgo crediticio, competencia y mayor selectividad hacia compañías de crecimiento”.

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Aporte de mercados

Pese a los resultados, desde Mercado Libre aseguraron que uno de los aspectos claves de la operación fue su estrategia en Brasil, donde se redujo el umbral para acceder a envíos gratuitos, medida tomada durante 2025.

Según la firma, dicha determinación impulsó una aceleración del crecimiento del volumen bruto de mercancías (GMV) en el gigante sudaemricano hasta un 38% interanual en moneda constante, acompañado de un aumento de 56% en artículos vendidos, frente al alza de 45% experimentado en el cuarto trimestre de 2025.

Brasil continuó consolidándose como el principal mercado de la compañía, con ingresos netos en el periodo por US$ 4.774 millones, un alza de 54,9% interanual.

Por otro lado, México desplazó a Argentina como el segundo mayor mercado de Mercado Libre por volumen de negocios con ingresos netos por US$ 1.976 millones, frente a los US$ 1.698 millones registrados en el país trasandino.

En el mismo país también los artículos vendidos crecieron un 34% y el GMV aumentó un 28% en moneda constante, mientras que Argentina registró una expansión de 41% en GMV y de 35% en productos vendidos.

Los resultados además marcaron el primer período completo reportado bajo la administración del nuevo CEO, Ariel Szarfsztejn, quien asumió el cargo el 1 de enero de este año en reemplazo del fundador Marcos Galperin.

En este contexto, según Mieres, el escenario para la compañía sigue siendo positivo, esto “por su liderazgo regional, la expansión en Brasil y México, el crecimiento de Mercado Pago y el potencial de monetización vía IA”, aunque enfatizó que “probablemente el mercado exigirá evidencia de que esas inversiones se traduzcan en mayor rentabilidad".