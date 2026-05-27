Dueños de DirecTV Latin America toman el control total de TyC Sports y refuerzan su apuesta regional rumbo al Mundial 2026

La transacción contempló un desembolso cercano a los US$ 25 millones y se suma a otros movimientos dados por Waiken ILW -el holding del grupo- para fortalecer sus negocios de televisión paga y streaming en medio de recientes inversiones y adquisiciones en mercados como Brasil y Perú.

A los últimos movimientos regionales en los sectores de telecomunicaciones y TV paga se ha sumado el argentino Grupo Werthein. Los dueños de DirecTV Latin America no solo han reforzado su expansión en mercados como Brasil y Perú, sino que también consolidaron su presencia en el negocio de transmisiones deportivas en Argentina.

En la antesala del Mundial de Fútbol 2026 y a través de Waiken ILW -su holding regional-, el grupo acordó la compra del 50% del canal deportivo argentino TyC Sports al Grupo Clarín, operación que contempló un desembolso cercano a los US$ 25 millones e incluyó el traspaso de la productora Carburando.

Con ello, DirecTV pasó a controlar el 100% del canal deportivo, cuya propiedad hasta ese entonces estaba repartida en partes iguales entre Torneos -sociedad vinculada a Werthein- y Clarín.

A través de un comunicado, Waiken ILW señaló que la operación representa una “evolución estratégica”, orientada a fortalecer su oferta de entretenimiento mediante la integración de producción, distribución y transmisión de eventos deportivos nacionales e internacionales.

Y es que el anuncio se produce en medio de una reconfiguración del mercado regional de telecomunicaciones y ad portas de grandes eventos deportivos globales. Actualmente, DirecTV -a través de DSports- posee los derechos para transmitir todos los partidos del torneo, mientras que TyC Sports no contaba con esos permisos.

“Con este movimiento estratégico, el holding Waiken ILW fortalece su propuesta de contenido deportivo y se consolida como un actor clave en la industria de medios, integrando infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial, distribución y contenidos premium en un ecosistema orientado a optimizar la experiencia del usuario y liderar el futuro del sector en la región”, agregó la compañía.

Expansión regional

Más allá del negocio deportivo en Argentina, el despliegue regional del grupo comenzó hace un par de años. En julio de 2021, Grupo Werthein alcanzó un acuerdo con AT&T para quedarse con su filial Vrio Group, la administradora de la operativa de DirecTV y Sky en América Latina.

Si bien las partes no revelaron el monto de la transacción, el traspaso -concretado a comienzos de 2022- permitió al conglomerado argentino tomar control de los servicios de televisión paga y telecomunicaciones de Sky en Brasil y de DirecTV en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, operaciones que en conjunto representaban entonces unos 11,3 millones de suscriptores.

Posteriormente, en diciembre de 2025, anunciaron el lanzamiento de Waiken ILW, holding destinado a administrar los activos de medios, tecnología y conectividad de Werthein en la región.

La plataforma integró negocios de telecomunicaciones, distribución y contenidos bajo una misma estructura, junto con un plan de inversiones proyectado por US$ 450 millones entre 2026 y 2031 para fortalecer su presencia en distintos mercados y expandirse hacia nuevas áreas de negocio.

Actualmente, Waiken ILW tiene presencia en 11 países de la región en segmentos de televisión paga, streaming, conectividad, contenidos deportivos, software e inteligencia artificial.

Bajo esa estructura controla DirecTV Latin America y Sky Brasil en TV paga; DGO y Sky+ en streaming; DSports, DNews, DShow, DFight y DSports Radio en generación y distribución de contenidos; además de compañías vinculadas al negocio deportivo, como Torneos, WIN y 1190 Sports.

En marzo de este año, el holding avanzó en su ingreso al mercado de telefonía móvil en Brasil a través de Sky Brasil, movimiento que contempló una inversión de US$ 200 millones y marcó su expansión hacia nuevos servicios de conectividad en el mayor mercado de América Latina.

La iniciativa incluyó el lanzamiento de servicios como Operador Móvil Virtual (MVNO, por sus siglas en inglés), despliegue que comenzó con clientes brasileños de TV paga en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro.

Para ello, la compañía también cerró un acuerdo con Surf Telecom, proveedor de infraestructura para servicios 4G y 5G en el mercado brasileño.

Previamente, en Perú, el grupo reforzó su presencia en conectividad mediante la adquisición de la cartera residencial del operador de internet Nubyx -perteneciente al grupo Fiberlux- a través de Zaaz, otra de las compañías controladas por Waiken.

La operación, concretada en diciembre de 2025, incluyó además un acuerdo para utilizar la red de Fiberlux como proveedor de infraestructura y, según estimaciones de mercado, habría oscilado entre US$ 30 millones y US$ 50 millones.

Con ello, Werthein fortaleció su ingreso al mercado peruano de fibra óptica y banda ancha, segmento en el que Nubyx contaba con cerca de 78 mil clientes residenciales en el país hasta ese entonces.