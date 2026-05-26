Ecopetrol acelera proyecto para importar gas en Colombia mientras avanza en expansión en Brasil

Tras haber obtenido las autorizaciones para avanzar en un proyecto de regasificación en la ciudad de Cartagena que busca reducir el riesgo de déficit energético y cubrir la demanda futura del país, la estatal colombiana también anunció el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir el 25% del capital social de la brasileña Brava Energía.

En medio de las crecientes advertencias sobre un eventual déficit de gas natural en Colombia, Ecopetrol acelera una estrategia enfocada tanto en reforzar el abastecimiento energético local como en expandir su presencia regional.

Y es que la estatal colombiana y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía (SSPB), propiedad de la canadiense Frontera Energy, obtuvieron las autorizaciones regulatorias y ambientales necesarias para iniciar la fase de ejecución de un proyecto de regasificación en el Caribe colombiano.

La iniciativa busca fortalecer el abastecimiento de gas natural en el país ante las dudas sobre la capacidad de la producción local para cubrir la demanda futura.

En esa línea, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió concepto favorable para la modificación no sustancial de la concesión portuaria de la SPPB, la que permitirá desarrollar la actividad de recibo e internación de Gas Natural Licuado (GNL) mediante la utilización de la infraestructura existente y en operación del terminal marítimo en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con lo informado por la compañía, el terminal podrá aportar hasta 300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural al sistema energético colombiano a partir de diciembre de 2026, “lo que reducirá la posibilidad de déficit de gas y aportará a la seguridad energética del país, con posibilidades de expansión progresiva de acuerdo con las necesidades de demanda”.

“Con la obtención de estos trámites portuarios y ambientales que habilitan totalmente la infraestructura, iniciamos la fase de ejecución de un proyecto estratégico para el país, orientado a fortalecer la seguridad energética y la confiabilidad del abastecimiento de gas natural en Colombia, en particular durante la etapa más crítica del Fenómeno de El Niño”, afirmó Bayron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol.

Con ello, ambas empresas avanzarán en la contratación de servicios logísticos, la integración de infraestructura y el cierre contractual de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU).

El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por ambas firmas para aumentar la disponibilidad de gas natural en el mercado colombiano en el corto y mediano plazo, en momentos en que el país enfrenta crecientes riesgos de déficit de suministro y mayores presiones asociados a fenómenos climáticos.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) presentadas a inicios de año, el déficit de gas en el país cafetero para 2026 ya no rondaría el 23%, como se había calculado inicialmente, sino que podría superar el 39%, cifra que podría escalar hasta un 58% en 2027 si no se adoptan las medidas correspondientes.

Expansión en Brasil

Mientras avanza en iniciativas para asegurar el suministro local, la compañía colombiana también continúa profundizando su expansión regional.

Ecopetrol anunció avances en el proceso para adquirir una participación accionaria en la brasileña Brava Energía, luego de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria que estará vigente hasta el 25 de junio de 2026.

Según informó la firma, el precio de la oferta fue fijado en 23 reales brasileños por acción y contempla la compra de 116,1 millones de acciones ordinarias de la compañía, equivalentes aproximadamente al 25% de los papeles emitidos y en circulación.

La transacción aún requiere las aprobaciones regulatorias correspondientes y está sujeta a las condiciones divulgadas en el documento publicado por la bolsa B3 de Brasil.

La operación forma parte del acuerdo anunciado por Ecopetrol el pasado 23 de abril, cuando reveló la compra de cerca del 26% de Brava Energía a un grupo de accionistas relevantes. Sumadas ambas operaciones, la estatal colombiana podría alcanzar una participación controlante del 51% en la petrolera brasileña.

Brava Energía nació en 2024 tras la fusión de 3R Petroleum y Enauta Participações. Actualmente, la compañía posee operaciones de producción de petróleo y gas en campos terrestres y marítimos en distintas cuencas brasileñas, además de activos de transporte y refinación.