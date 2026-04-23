Ecopetrol acuerda la compra del 26% de las acciones de Brava Energía y prepara OPA en Brasil para tomar control mayoritario de la compañía

La petrolera estatal colombiana busca elevar su participación al 51% mediante una oferta que lanzará en la bolsa B3 de São Paulo, en una operación que le permitiría sumar reservas y reforzar su expansión regional.

Ecopetrol anunció un acuerdo para comprar 120.813.490 acciones de Brava Energia, equivalentes al 26% de su capital social, en una operación con la que busca expandirse en Brasil.

Los títulos serán adquiridos al grupo integrado por Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum, actuales accionistas de la firma brasileña.

Sin embargo, la petrolera estatal colombiana apunta a una operación mayor, pues busca alcanzar una participación del 51% y asumir el control mayoritario de la compañía. Para ello, lanzará una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPA) en la bolsa B3 de São Paulo.

El precio ofrecido por cada acción adicional será de 23 reales brasileños, valor que representa una prima cercana al 27,8% respecto del precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 90 días.

Ecopetrol indicó además que cuenta con financiamiento para la transacción mediante un crédito puente.

Según la compañía, la operación le permitiría incorporar reservas probadas (1P) a prorrata de su participación sobre un total reportado por Brava de 459 millones de barriles equivalentes de petróleo al cierre de 2025, mediante un portafolio diversificado de activos offshore y onshore.

El cierre de la operación quedará sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil y a consentimientos vinculados a instrumentos de financiamiento.

La firma añadió que la adquisición está alineada con su Estrategia 2040 y que tendría un efecto positivo sobre indicadores como el Roace y el Ebitda.

¿Quién es Brava Energía?



Brava Energia nació en 2024 tras la fusión de 3R Petroleum y Enauta Participações.

Actualmente posee operaciones de producción de petróleo y gas en campos terrestres y marinos en distintas cuencas brasileñas, además de activos en transporte y refinación.

Al cierre de diciembre de 2025, reportó un Ebitda de US$ 806 millones y un margen Ebitda de 39%.