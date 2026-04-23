Ecopetrol acuerda la compra del 26% de las acciones de Brava Energía y prepara OPA en Brasil para tomar control mayoritario de la compañía
La petrolera estatal colombiana busca elevar su participación al 51% mediante una oferta que lanzará en la bolsa B3 de São Paulo, en una operación que le permitiría sumar reservas y reforzar su expansión regional.
Noticias destacadas
Ecopetrol anunció un acuerdo para comprar 120.813.490 acciones de Brava Energia, equivalentes al 26% de su capital social, en una operación con la que busca expandirse en Brasil.
Los títulos serán adquiridos al grupo integrado por Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum, actuales accionistas de la firma brasileña.
Sin embargo, la petrolera estatal colombiana apunta a una operación mayor, pues busca alcanzar una participación del 51% y asumir el control mayoritario de la compañía. Para ello, lanzará una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPA) en la bolsa B3 de São Paulo.
El precio ofrecido por cada acción adicional será de 23 reales brasileños, valor que representa una prima cercana al 27,8% respecto del precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 90 días.
Ecopetrol indicó además que cuenta con financiamiento para la transacción mediante un crédito puente.
Según la compañía, la operación le permitiría incorporar reservas probadas (1P) a prorrata de su participación sobre un total reportado por Brava de 459 millones de barriles equivalentes de petróleo al cierre de 2025, mediante un portafolio diversificado de activos offshore y onshore.
El cierre de la operación quedará sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil y a consentimientos vinculados a instrumentos de financiamiento.
La firma añadió que la adquisición está alineada con su Estrategia 2040 y que tendría un efecto positivo sobre indicadores como el Roace y el Ebitda.
¿Quién es Brava Energía?
Brava Energia nació en 2024 tras la fusión de 3R Petroleum y Enauta Participações.
Actualmente posee operaciones de producción de petróleo y gas en campos terrestres y marinos en distintas cuencas brasileñas, además de activos en transporte y refinación.
Al cierre de diciembre de 2025, reportó un Ebitda de US$ 806 millones y un margen Ebitda de 39%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Expertos y ANP alertan que artículo que suma una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual afectará los derechos de autor de la prensa
El artículo 8° permitirá que terceros usen grandes volúmenes de datos -texto, sonido e imagen- sin pagar derechos de autor, siempre y cuando la actividad “no sea una explotación encubierta de las obras protegidas”.
El rol de los directores independientes en voz de Manola Sánchez (Bci), Rafael Fernández (SAAM) y Rafael Guilisasti (Concha y Toro)
Sostienen que hoy el foco está en el resguardo de conflictos de interés, su rol como complemento estratégico y la capacidad de enriquecer la discusión al interior del directorio.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete