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Regulador peruano sanciona a Banco Falabella por impedir presentación de reclamos de consumidores

La sanción contempla una multa total de US$ 98.400, resolución que la entidad de origen chileno señaló que evaluará apelar dentro de los plazos establecidos por ley.

Por: Karen Flores

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 16:55 hrs.

Perú Banco Falabella sanciones regulador economía internacional Multas América Latina Karen Flores
<p>Regulador peruano sanciona a Banco Falabella por impedir presentación de reclamos de consumidores</p>

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