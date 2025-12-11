Click acá para ir directamente al contenido

Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034
Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034

El 81% son iniciativas brownfield, es decir donde ya existe actividad minera, y los nuevos representan el 19% del portafolio, indicó Cochilco. Por regiones, lidera Antofagasta seguida de Tarapacá.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 09:42 hrs.

