Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034
El 81% son iniciativas brownfield, es decir donde ya existe actividad minera, y los nuevos representan el 19% del portafolio, indicó Cochilco. Por regiones, lidera Antofagasta seguida de Tarapacá.
