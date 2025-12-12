Las cinco acciones en máximos históricos que subieron más de 100% en 2025

Los papeles locales se han beneficiado por el récord del cobre, un eventual cambio politico y menores tasas de la Fed.

Euforia por la inteligencia artificial (IA), la Fed bajando las tasas y el boom de gasto militar en Europa, son algunos de los factores que han hecho volar a las bolsas en el mundo este año.

Mientras el S&P 500 sube casi 15% en 2025, la bolsa chilena salta un 51%, alentada por un eventual cambio de signo político y por un precio del cobre que ha derribado todos sus récords, alimentando una cartera de proyectos que ya supera los US$ 100.000 millones.

En el caso de la bolsa americana se da una paradoja. Mientras el S&P 500 sigue en zonas de máximos históricos, el 40% de sus acciones muestra rendimientos negativos en 2025. Los analistas explican que se trata de un reflejo del excesivo peso que tienen en Wall Street las siete magníficas -Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla-, que se han visto beneficiadas por la espiral alcista de la IA.

En el caso de la bolsa local, las ganancias están más repartidas. Prácticamente todas las acciones se encaminan al fin de año con números azules, con la excepción de CMPC, que retrocede 7,6% golpeada por la caída de sus utilidades en medio de un bajo precio de la celulosa y una deuda neta que supera los US$ 5. 000 millones.

Entre las ganadoras de este año, hay varios papeles que incluso duplican su valor en doce meses, con alzas de tres dígitos gracias a perspectivas de recuperación tanto económicas como en sus respectivos mercados.

¿Cuáles son las ganadoras que ya superan el 100% de alza en 2025?

Parque Arauco en plena expansión

La operadora de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia vive un momento dorado en bolsa, registrando un alza de 101%, con un rally de 22% en los últimos 30 días.

Este año ha anunciado la construcción de un nuevo centro comercial tipo outlet en Buin, donde invertirá casi US$ 30 millones. Solo en este formato la compañía prevé 50 aperturas al 2027.

Además, en abril pasado concretó la compra del Open Kennedy, por unos US$ 173 millones y desembolsó US$ 100 millones en Perú para quedarse con el operador de centros comerciales Minka.

A septiembre, Parque Arauco reportó un incremento de 23,5% en sus utilidades, alcanzando US$ 75 millones, mientras que los ingresos totales subieron 18,6%, reflejo de una mayor eficiencia operativa y la incorporación de nuevos activos en su portafolio. Durante el tercer trimestre, las ventas en Chile se incrementaron 27,3%, en Perú 28% y en Colombia 15,2%.

BCI brilla por tasas y EEUU

Las acciones del banco controlado por la familia Yarur escalan 102% este año, y se consolida como la acción bancaria de mejor rendimiento en la bolsa chilena.

Banchile recomienda mantener posiciones en este papel, dada la excelente rentabilidad que ya ha demostrado, y prevé que su retorno total en los próximos doce meses podría caer 8,2%.

Por su parte, BICE Inversiones tiene a la acción del BCI en revisión, pero destaca su “atractiva historia de crecimiento en Estados Unidos (concentra el 34% de las colocaciones) y el fuerte potencial de mejora en eficiencia en Chile, con espacio de revalorización en términos relativos”.

Los analistas explican que la caída de las tasas en Chile, la recuperación relativa de la profundidad en el mercado de capitales y el buen momento de su operación en Miami explican los sólidos resultados del banco este año.

En ese país ya lleva 10 años, en los que ha cuadruplicado sus activos. Además, BCI prevé duplicar su número de clientes en Estados Unidos a 2030 y elevar a 45% el peso de su unidad americana en el total de su balance.

ILC espera regulación favorable

La mayor certidumbre regulatoria, tanto en el negocio de las AFP como en el de las isapres, ha beneficiado este año a ILC, holding controlado por la Cámara Chilena de la Construcción, y que además participa en los mercados bancario y asegurador.

El regreso de la acción al IPSA, en marzo pasado, aumentó su visibilidad y permitió el ingreso de mayor liquidez, lo que la ha impulsado a un alza de 127% este año, por lejos el papel de mayor rendimiento en la bolsa local.

A septiembre de este año, ILC registró una utilidad de $186.449 millones, lo que representa un crecimiento de 68% respecto de la utilidad del mismo período de 2024. Esto, pese a que se actualizaron los parámetros asociados a la tasa de descuento del modelo de contabilización del valor presente del pasivo derivado de la Ley Corta de Isapres, lo que afectó su última línea.

La AFP Habitat sigue siendo la joya del holding, con una utilidad de casi $ 55.000 millones a septiembre. Según analistas que siguen a la acción, el rendimiento de ILC está especialmente beneficiado por la posibilidad de un triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales, lo que fundaría las bases para un marco regulatorio más atractivo para las inversiones expuestas al negocio previsional.

Mall Plaza habría tocado techo

La acción de la operadora de centros comerciales sube 100% este año, apoyada en el salto de 144% que dieron sus utilidades a septiembre y el buen momento de su filial en Perú, que está en plena expansión por casi US$ 140 millones.

Sin embargo, hacia adelante, el papel tendría poco espacio para seguir subiendo. Banchile prevé un retorno total de -5,7% en los próximos doce meses (incluyendo dividendo), mientras que BICE Inversiones estima que la acción retrocederá casi 10% en el mismo horizonte.

En el mercado comentan que uno de los factores que podría afectar a la acción en las próximas semanas podría ser la venta de paquetes por parte de la familia Fürst, que está reduciendo su exposición en Mall Plaza para elevarla en Falabella.

Precisamente, el retorno de Falabella al investment grade este año ha reactivado el interés del mercado en su acción, como una manera de exponerse de manera eficiente al negocio de los centros comerciales.

Además, este año la acción de Mall Plaza recibió el impulso de integrarse al índice MSCI, lo que aumenta su liquidez y visibilidad, pero cuyo efecto es por una vez, explican analistas.

Oro Blanco brilla por SQM

La acción de Oro Blanco enfrenta el proceso de simplificación de las sociedades de la familia Ponce en SQM con un alza de 101% en 2025.

El próximo viernes, las Cascadas votarán en junta de accionistas un nuevo diseño para la estructura a través de la cual controla a SQM, tras lo cual Oro Blanco tendrá el 19,39% de las acciones de la compañía.

Las acciones de Oro Blanco se han visto beneficiadas por la recuperación de los precios del litio, negocio relevante para su activo aguas abajo (SQM) y que había sufrido una dura primera parte del año por el exceso de oferta, que incluso llevó a paralizaciones de plantas en China.

Los analistas explican que la acción de Oro Blanco permite exponerse al negocio de SQM con un descuento promedio de 40% respecto al precio de la acción de la minera no metálica en los últimos cinco años.

El alza de Oro Blanco se produce pese a su salida del IPSA a fines de 2024, beneficiada por la reestructuración de la familia Ponce. “Es una acción menos líquida que antes, pero también menos riesgosa y protagonista de una simplificación accionaria que le ha gustado al mercado”, explica un analista.