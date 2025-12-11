E-commerce bajo la lupa de la FNE: organismo inicia estudio para ver posibles conductas anticompetitivas

De acuerdo al Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, quieren "identificar si existen áreas en las que el mercado no esté operando de manera adecuada o en las que se observen riesgos significativos".

Durante la mañana de este jueves se realizó el XXII Día de la Competencia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), instancia en la cual el tema central fue la defensa de la libre competencia en los mercados digitales.

Fue bajo este marco que el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, dio a conocer que el ente persecutor decidió iniciar un estudio de mercado sobre el comercio electrónico de bienes físicos durables en Chile "para poder lograr un mejor entendimiento de un mercado que ya es central para la vida económica del país".

La autoridad explicó que la libre competencia también ha debido adaptarse a este escenario de cambio. "Si bien el progreso económico siempre ha exigido ajustes en este ámbito del derecho, los cambios propios de los mercados digitales representan probablemente desafíos más significativos”, aseveró.

Y añadió que “si queremos que la libre competencia siga siendo una garantía efectiva para las chilenas y chilenos, no podemos dar la espalda al desarrollo tecnológico ni a la innovación. En la actualidad, una parte creciente de nuestra vida cotidiana transcurre en los mercados digitales”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

¿En qué consiste esto? Según explicó Grunberg, “el dinamismo de los mercados digitales ha dado lugar a nuevas formas de conductas anticompetitivas que no siempre pueden ser abordadas con las herramientas tradicionales de análisis”, por lo que sostuvo que el objetivo central del estudio es comprender cómo está funcionando desde la perspectiva de la libre competencia el comercio electrónico.

“Queremos identificar si existen áreas en las que el mercado no esté operando de manera adecuada o en las que se observen riesgos significativos que ameriten recomendaciones de política pública, ajustes regulatorios o eventuales acciones por parte de la Fiscalía", afirmó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Para esto, detalló que han hecho un “arduo esfuerzo” para levantar información. En primer lugar, solicitaron información detallada a diversos actores de este mercado, tales como los principales marketplaces, grandes retailers omnicanal y operadores logísticos relevantes; además de vendedores o sellers, pequeñas y medianas empresas que utilizan plataformas de comercio electrónico para llegar a sus clientes.

Sumado a esto, enviaron una encuesta que busca entender cómo eligen los consumidores la plataforma en la que compran, qué tan sensibles son al precio y que valoran en términos de tiempo de entrega, servicio al cliente y políticas de devolución. Además, han realizado entrevistas a personas que trabajan en el ecosistema.

“Si este estudio nos muestra que el mercado está funcionando razonablemente bien, podremos confirmarlo con evidencia y brindar certezas a los agentes económicos y a la población. Si en cambio detectamos ámbitos en los que la libre competencia está siendo limitada o amenazada tendremos una base sólida para recomendar ajustes regulatorios y o proponer cambios en ciertas prácticas que se dan en el mercado o bien de iniciar investigaciones de oficio en caso de que los antecedentes lo justifiquen", puntualizó el Fiscal.