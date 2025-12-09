Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Startup chilena que diagnostica trastornos del sueño desde la casa busca ampliar su presencia en la región

La innovación de Health Intelligence Solutions combina evaluación clínica, sensorización, una plataforma de IA para procesar los datos y validación médica.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 12:00 hrs.

Startups Innovación salud plataforma Inteligencia Artificial IA Marco Zecchetto
<p>Al medio, José Ignacio Marmolejo (CEO y fundador), junto a parte del equipo de Health Intelligence Solutions.</p>

Al medio, José Ignacio Marmolejo (CEO y fundador), junto a parte del equipo de Health Intelligence Solutions.

Noticias destacadas

Expansión internacional

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

“Es una mala práctica”: Gremio inmobiliario pide a la CMF intervenir por masificación del bono pie
2
Economía y Política

SII detecta a 63 contribuyentes con cuentas en el exterior con pagos sin declarar por US$ 1.600 millones
3
Empresas

A los 91 años muere el destacado empresario Fernando Larraín Peña
4
Empresas

Tras entrada de fondo de los Walton, proveedor salmonero chileno se lanza por el mercado noruego
5
Empresas

Documental del negocio inmobiliario en Chile supera las 970 mil visualizaciones en YouTube
6
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
7
Mercados

Tasa de interés de créditos hipotecarios cae por quinto mes consecutivo
8
Empresas

¿Hasta la Suprema? Las opciones de Inmobiliaria Puertecillo para destrabar millonario proyecto en Litueche
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete