Comienza la estrategia de crecimiento de Hites: números de tiendas crecerá un 60% al 2030

Tras inaugurar esta semana un local en San Antonio, el retailer proyecta abrir cuatro más en 2026 y otras 12 de aquí a 2030. El foco estará en privilegiar ubicaciones ya habilitadas y en apostar por geografías donde aún no está presente, con el objetivo de impulsar el negocio financiero.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2025 a las 13:50 hrs.

