Grupo español Vidrala llega a acuerdo para adquirir Cristalerías Toro y entrar en el mercado chileno
La operación, con la que la firma busca reforzar su presencia en Latinoamérica, sería por más de US$ 84 millones. Se estima que su cierre se concrete a comienzos de 2026.
El español grupo Vidrala, uno de los mayores fabricantes europeos de envases de vidrio, dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización tras suscribir un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de Cristalerías Toro, una empresa chilena con operaciones en el área metropolitana de Santiago y con presencia en los sectores de alimentación y bebidas.
La firma, que ya tiene posiciones consolidadas en el sur de Europa, Reino Unido y Brasil -desde 2023-, busca reforzar su presencia en Latinoamérica con una base industrial en Chile, un mercado con fuerte tradición agroindustrial y una cartera de clientes estratégicos para el grupo.
El valor aproximado de la transacción asciende a 77 millones de euros (unos US$ 84 millones), y su cierre está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones consideradas clave para desplegar el modelo industrial de Vidrala en la región. Según estimaciones del grupo, la operación se concretaría a comienzos de 2026.
Tras la adquisición, la empresa prevé mantener una sólida posición financiera, con una deuda neta consolidada por debajo de 0,5 veces el Ebitda anual, lo que sugiere un impacto acotado en sus niveles de apalancamiento.
En el comunicado, Vidrala destacó la trayectoria y el compromiso de los accionistas y trabajadores de Cristalerías Toro, y adelantó que espera contar con ellos para cimentar un proyecto de largo plazo coherente con los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector.
