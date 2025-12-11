Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Consumo
Consumo

Grupo español Vidrala llega a acuerdo para adquirir Cristalerías Toro y entrar en el mercado chileno

La operación, con la que la firma busca reforzar su presencia en Latinoamérica, sería por más de US$ 84 millones. Se estima que su cierre se concrete a comienzos de 2026.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 19:40 hrs.

empresas adquisiciones y fusiones acuerdos y desacuerdos entre empresas Europa ESPANA Chile consumo
<p>Grupo español Vidrala llega a acuerdo para adquirir Cristalerías Toro y entrar en el mercado chileno</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Abogado de tripulantes del Bruma confirma querella criminal contra presidente del directorio y gerente general de la pesquera Blumar
2
Regiones

Constructora Rencoret, uno de los mayores desarrolladores del norte de Chile, apuesta por expandir sus servicios hacia la minería, apuntando a nuevo súper ciclo del sector
3
Empresas

CChC insta a sus socios a abstenerse de usar el “bono pie” y la banca exige mayores antecedentes
4
Empresas

Grupo Luksic designa a la primera mujer como gerente general en sus operaciones mineras
5
Empresas

CEO de brazo minero del grupo Luksic vuelve a presidir selecto grupo de mayores compañías del mundo
6
Mercados

Dólar se hunde casi $ 10 y cierra en mínimos desde octubre de 2024 tras señales de la Fed que golpearon a la divisa a nivel global
7
Empresas

Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034
8
Economía y Política

The Economist: ¿Cómo gobernará José Antonio Kast, el probable próximo Presidente de Chile?
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete