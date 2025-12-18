Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Consumo
Consumo

Alsea ajusta el menú en Chile: vende franquicias de P.F. Chang's y Chili's a fondo de ejecutivos argentinos exJPMorgan

La operación -que incluyó la salida de su gerente regional para unirse a los compradores- se da en medio de versiones sobre la supuesta venta de su licencia de Burger King en Chile, México y Argentina.

Por: Mateo Navas

Publicado: Jueves 18 de diciembre de 2025 a las 13:21 hrs.

Mateo Navas
<p>Foto: Cenco Malls</p>

Foto: Cenco Malls

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Quiroz desmenuza ante empresarios el plan económico de Kast con foco en orden fiscal y generación de empleo
2
Economía y Política

Nuevo round entre asesores tributarios y el SII: lanzan catálogo denunciando vulneraciones a derechos de contribuyentes
3
Economía y Política

Fitch cree que el recorte de gasto que propone Kast será "desafiante" y que podría verse complicado por las bajas de impuestos
4
Economía y Política

Con foco en el recorte de US$ 6.000 millones: los nombres que suenan para asumir la Dipres en el Gobierno de Kast
5
Empresas

Operador de las heladerías Savory tras solicitud de quiebra: los “mejores esfuerzos” para asegurar su continuidad “se ven seriamente amenazados”
6
Mercados

Sergio Aratangy, de Super de Pensiones y la implementación de la reforma: “Habrá una tensión no solo en el sistema de AFP, habrá una tensión en el mercado financiero”
7
Regiones

Decretan arraigo nacional y firma mensual para exgerenta de Puerto Coronel tras ser formalizada por administración desleal
8
Economía y Política

Francisca Kegevic, economista jefa de Econsult: “El próximo año podría tenerse un impulso adicional” en inversión
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete