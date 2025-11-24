Fin de una era: tras 27 años en el cargo, Vasco Costa deja la presidencia de la asociación de proveedores
Tras 27 años en el cargo -fecha en la que se creó esta agrupación-, el abogado y exministro del Trabajo y Previsión Social, Vasco Costa Ramírez, dejará la presidencia de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (AGIP).
"Al cumplir 27 años de la AGIP, este gremio se encuentra totalmente consolidado y respetado por la autoridad y la opinión pública, teniendo como principio fundamental la defensa de sus asociados en el ámbito de la libre competencia y colaborando por, sobre todo, en que ellos puedan satisfacer las necesidades de los consumidores", declaró Costa en un comunicado, donde se explicita que el histórico dirigente continuará colaborando como past president en la asociación.
Ya tiene reemplazo. Se trata de Renato Ramírez Fernández, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue parte del programa CEO's Management Kelloggs (U. Chicago, EEUU) y del General Management Programme de Insead.
Cuenta con experiencia ejecutiva, sobre todo en Embotelladora Andina, y fue director de la AGIP durante una década. Actualmente es director de empresas.
“Es un honor suceder a Vasco Costa, que estuvo desde los inicios de AGIP, y al mismo tiempo, un gran desafío, dada la situación económica por la que atraviesa el país y la industria proveedora”, dijo Ramírez.
La AGIP es una organización que reúne a la principales firmas proveedoras de alimentos, bebidas y abarrotes en Chile. Entre las 23 firmas que componen el gremio representan el 54,6% de las ventas de los supermercados en el país, de acuerdo a estimaciones de la misma asociación.
