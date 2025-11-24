Click acá para ir directamente al contenido
Fin de una era: tras 27 años en el cargo, Vasco Costa deja la presidencia de la asociación de proveedores

Tras la salida del exministro, Renato Ramírez Fernández será el nuevo timonel de la AGIP.

Por: Martín Baeza

Publicado: Lunes 24 de noviembre de 2025 a las 12:19 hrs.

proveedores gremios Alimentos Martín Baeza
<p>El histórico presidente de la AGIP, Vasco Costa.</p>

El histórico presidente de la AGIP, Vasco Costa.

