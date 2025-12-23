Trabajadores de Bimba y Lola en España reciben hasta $ 40 millones por la Lotería de Navidad

Un inesperado regalo navideño tendrán los trabajadores de la firma española Bimba y Lola: ganaron el segundo premio de la Lotería de Navidad, el tradicional sorteo que cada 22 de diciembre reparte miles de millones de euros en España y que es seguido masivamente en todo el país.

En este caso, cerca de 1.200 empleados, entre trabajadores de oficinas y tiendas de España, resultaron beneficiados tras la compra de participaciones colectivas de cinco euros. Cada una de estas fracciones del décimo premiado se transformó, tras el sorteo, en montos individuales equivalentes a 35.000 euros, unos $ 40 millones, según el tipo de cambio local.

El número premiado correspondió al segundo premio del sorteo del llamado "Gordo" de Navidad, que entrega 125.000 euros por décimo, y fue vendido en Madrid, aunque parte de los boletos se compraron de manera online. La fortuna llegó así hasta Vigo, en Galicia, donde se concentran las oficinas centrales de la empresa, y desde ahí se distribuyó al resto del país, según reportaron distintos medios hispanos.