Trabajadores de Bimba y Lola en España reciben hasta $ 40 millones por la Lotería de Navidad
Cerca de 1.200 empleados de la firma ibérica se beneficiaron con participaciones colectivas del segundo premio del tradicional "Gordo".
Noticias destacadas
Un inesperado regalo navideño tendrán los trabajadores de la firma española Bimba y Lola: ganaron el segundo premio de la Lotería de Navidad, el tradicional sorteo que cada 22 de diciembre reparte miles de millones de euros en España y que es seguido masivamente en todo el país.
En este caso, cerca de 1.200 empleados, entre trabajadores de oficinas y tiendas de España, resultaron beneficiados tras la compra de participaciones colectivas de cinco euros. Cada una de estas fracciones del décimo premiado se transformó, tras el sorteo, en montos individuales equivalentes a 35.000 euros, unos $ 40 millones, según el tipo de cambio local.
El número premiado correspondió al segundo premio del sorteo del llamado "Gordo" de Navidad, que entrega 125.000 euros por décimo, y fue vendido en Madrid, aunque parte de los boletos se compraron de manera online. La fortuna llegó así hasta Vigo, en Galicia, donde se concentran las oficinas centrales de la empresa, y desde ahí se distribuyó al resto del país, según reportaron distintos medios hispanos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministro Boccardo y polémica por “amarre” de funcionarios públicos: “Las personas de confianza que entraron con este Gobierno tienen que renunciar el 11 de marzo”
Con relación a la polémica norma, el secretario de Estado dijo que "es el Congreso el que va a tener que evaluar particularmente si esta norma puede prosperar y en qué condiciones, pero eso es parte del debate democrático”.
“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente . "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.
Cenco Malls lanza la segunda edición de su desafío de innovación abierta CosmoLab
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete