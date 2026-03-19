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Impulso político llevaría al sector minero a adelantar inversiones de una cartera total de casi US$ 40 mil millones

La industria ha sido protagonista de los primeros días de la nueva administración: BHP y Freeport ingresaran a evaluación proyectos por más de US$ 12.500 millones.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 20:30 hrs.

Minería inversiones gobierno Expectativas económicas Patricia Marchetti
<p>Impulso político llevaría al sector minero a adelantar inversiones de una cartera total de casi US$ 40 mil millones</p>

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