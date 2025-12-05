Click acá para ir directamente al contenido
Constructora Rencoret, uno de los mayores desarrolladores del norte de Chile, apuesta por expandir sus servicios hacia la minería, apuntando a nuevo súper ciclo del sector

Aunque sus inicios estuvieron marcados por proyectos desde Santiago a Temuco, a comienzos de los '90 decidieron trasladarse definitivamente a La Serena. Hoy son uno de los líderes regionales del sector en su radio de acción, con numerosos proyectos a su haber, principalmente en Antofagasta y Coquimbo.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>La empresa destaca que su sello competitivo se basa en gran medida en su carácter familiar.</p>

