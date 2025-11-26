Cadena Dominó retoma su expansión en el norte del país y celebra su regreso a La Serena regalando 1.000 completos

La cadena sumó su local número 41 a nivel nacional y consolidó su presencia dentro de los grandes centros comerciales de Chile con un nuevo establecimiento en el Mall Plaza La Serena.

La cadena de fuentes de soda Dominó dio un nuevo paso en su estrategia de expansión geográfica este miércoles y concretó su retorno a La Serena tras 10 años de ausencia; un movimiento con el que busca reactivar y consolidar su presencia en el norte del país, donde ya mantiene operaciones en Mall Plaza Antofagasta.

El nuevo establecimiento, que será el número 41 de la cadena a nivel nacional, está ubicado en la terraza exterior del primer piso del Mall Plaza La Serena. La apertura contempla una estrategia de marketing para asegurar el tráfico inmediato: completos de regalo a los 1.000 primeros clientes.

“Queremos devolverles la mano con la inauguración de un nuevo restaurant, amplio y moderno, donde podrán disfrutar tanto de nuestros nuevos productos como de las clásicas preparaciones que por décadas han acompañado a los chilenos”, señaló el gerente de Marca, Rodrigo Acevedo, a través de redes sociales. “No hay mejor forma de comenzar que regalando lo mejor que sabemos hacer”, agregó el ejecutivo.

​De Agustinas al retail moderno

La apertura en la Región de Coquimbo marca un nuevo capítulo en una historia que se remonta a 1952. Fue en ese año cuando la familia Pubill inauguró su primera fuente de soda en Agustinas 1016, en pleno centro de Santiago. Durante décadas, este local definió la identidad de la marca: una barra rápida, al paso y de alta rotación.

​Sin embargo, la expansión actual refleja la transformación del modelo de negocios de la compañía. Lejos de la clásica fuente de soda de mediados de siglo, Dominó ha migrado su propuesta hacia una experiencia de servicio más cercana al "casual dining". La firma busca desmarcarse de la etiqueta de "fast food" tradicional, enfocándose en una triada de "producto, servicio y ambiente" que le permita competir tanto en patios de comida como en zonas de restaurantes y terrazas, como es el caso de la nueva ubicación en La Serena.

​Este cambio también se ha visto reflejado en su oferta gastronómica. La cadena ha incorporado líneas como la "DomiNot" (opciones vegetarianas), ampliando su mercado más allá del consumidor tradicional de la marca.

​Liderazgo frente a multinacionales

El aterrizaje en este nuevo centro comercial no es casualidad, sino parte de una estrategia que ha llevado a la firma chilena a dominar el canal de los malls.

​Según datos de mercado de Xbrein, Dominó es una de las cadenas de comida con mayor presencia entre los 10 centros comerciales con más flujo de visitantes del país.

​Esta capilaridad en el retail es fundamental para el Grupo de Alimentación Cadaqués —holding dueño de la marca—, que ha logrado mantener su vigencia y competitividad en las ubicaciones más disputadas del país, equilibrando su herencia tradicional con las exigencias del mercado en cadenas de centros comerciales modernas.