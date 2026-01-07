Click acá para ir directamente al contenido
¿Qué es la tóxina amnésica? Seremi de Salud decreta cierre de Bahía de Tongoy tras detección de mariscos contaminados

Quedó prohibida la recolección, extracción y captura, así como la tenencia, transporte, almacenamiento, procesamiento, elaboración, consumo y comercialización de mariscos bivalvos, entre ellos ostiones, machas, choritos, almejas y ostras, provenientes tanto de bancos naturales como de centros de cultivo de la Bahía de Tongoy.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 7 de enero de 2026 a las 17:45 hrs.

