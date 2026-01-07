¿Qué es la tóxina amnésica? Seremi de Salud decreta cierre de Bahía de Tongoy tras detección de mariscos contaminados

Quedó prohibida la recolección, extracción y captura, así como la tenencia, transporte, almacenamiento, procesamiento, elaboración, consumo y comercialización de mariscos bivalvos, entre ellos ostiones, machas, choritos, almejas y ostras, provenientes tanto de bancos naturales como de centros de cultivo de la Bahía de Tongoy.

La autoridad sanitaria regional decretó el cierre preventivo de las áreas marítimas de la Bahía de Tongoy, en Coquimbo, tras detectarse niveles de toxina amnésica que superan los límites permitidos por la normativa vigente. La medida abarca el sector comprendido entre Punta Lengua de Vaca por el sur y la península de Tongoy, por el norte y fue adoptada luego de los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que confirmaron la presencia de marea roja asociada a toxinas amnésicas en mariscos del área.

Según explicó el seremi de Salud de la Región de Coquimbo, Darío Vásquez Guzmán, los análisis detectaron concentraciones que exceden el máximo de 20 microgramos por gramo establecido en el artículo 333 del Reglamento Sanitario de los Alimentos para productos destinados al consumo humano. “Esta toxina afecta principalmente a los mariscos y en las personas puede generar síntomas gastrointestinales y daño neurológico, con mayor riesgo en niños, personas mayores y grupos vulnerables” señaló la autoridad.

A partir de esta resolución, quedó prohibida la recolección, extracción y captura, así como la tenencia, transporte, almacenamiento, procesamiento, elaboración, consumo y comercialización de mariscos bivalvos, entre ellos ostiones, machas, choritos, almejas y ostras, provenientes tanto de bancos naturales como de centros de cultivo de la Bahía de Tongoy.



Recomendaciones a la comunidad

Desde la autoridad sanitaria llamaron a respetar la medida y a colaborar con las fiscalizaciones, enfatizando que el consumo de mariscos contaminados puede provocar vómitos, diarrea y cólicos dentro de las primeras 24 horas y posteriormente síntomas neurológicos como confusión y pérdida de memoria, que pueden manifestarse hasta 48 horas después de la ingesta.

El llamado es a no consumir mariscos provenientes de la zona afectada mientras se mantenga la alerta a adquirir productos del mar sólo en establecimientos autorizados y a abstenerse de extraer o comercializar mariscos de la bahía, incluso si han sido cocidos, ya que la toxina amnésica no se elimina con la cocción. Asimismo, recomendó acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas gastrointestinales o neurológicos tras el consumo de mariscos, enfatizando que el cumplimiento de estas medidas por parte de la comunidad, pescadores y comerciantes es clave mientras continúan los monitoreos sanitarios en el área.