Este miércoles se reabre Paso Agua Negra que une Coquimbo con San Juan, en Argentina, y se proyectan flujos récord de vistantes
Mientras el Gobierno destacó la incorporación de tecnología satelital y un nuevo helipuerto de seguridad, el gremio Corpan denunció demoras en la apertura y sobrecostos logísticos.
Noticias destacadas
Este miércoles 26 de noviembre, a las 12:00 horas, se oficializaría la apertura del paso fronterizo de Agua Negra para la temporada 2025 y 2026. La habilitación del corredor bioceánico, que conecta la región de Coquimbo y la provincia de San Juan, en Argentina, se concretará con la expectativa de superar las 113.853 personas que transitaron según el registro del ciclo anterior. Las autoridades buscan apalancar esta cifra para reactivar el empleo y el consumo regional.
Para enfrentar la alta demanda, el Ministerio del Interior ejecutó un plan de modernización en el complejo fronterizo Juntas del Toro. Estas mejoras incluyen el refuerzo del sistema eléctrico, la ampliación de las zonas de descanso y, como hito clave, la implementación de un satélite Starlink móvil para dotar de conectividad en los tramos críticos. Además se habilitará un helipuerto de alto estándar para prevenir emergencias en la alta montaña.
Tensión con el sector privado
Pese a la inversión logística, la apertura enfrenta duras críticas de la Corporación Paso Agua Negra (Corpan). Su presidente, Rodrigo Díaz, cuestionó el "bajo perfil" de la inauguración y la fecha tardía, argumentando que las obras en el lado chileno finalizaron hace tres semanas. Según el gremio, este desfase impidió aprovechar el flujo comercial de la "Fiesta del Sol" en San Juan, forzando a empresarios a desviar cargas y delegaciones vía Mendoza, lo que elevó significativamente los costos operativos. Además, la crítica estructural apunta a la Dirección de Vialidad por el nulo avance en la pavimentación desde el sector de la laguna hacia el límite internacional con Argentina.
Defensa fiscal y operaciones
Frente a los cuestionamientos, el seremi de Obras Públicas, Javier Sandoval, defendió el compromiso estatal, cifrando en $ 70 mil millones la inversión ejecutada en la Ruta 41 durante los últimos cuatro años. Estos recursos se han destinado a despeje de nieve, mejoramiento de la plataforma y la intervención de 11 cruces con iluminación fotovoltaica y pistas de seguridad.
El paso operará de lunes a domingo, con horario de salida entre 07:00 y 17:00 horas a partir del 27 de noviembre, manteniendo la atención migratoria de ingreso hasta las 21:00 horas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
SMA paraliza proyecto Loteo Llacolén, de Inmobiliaria Pocuro Sur, en Coronel, tras detectar un humedal dentro del predio
El desarrollo de 910 viviendas está emplazado en una superficie de 22 hectáreas. En el terreno se reportó la presencia de fauna, destacándose anfibios como el sapito de antifaz y el sapito de cuatro ojos.
¿Más ramas socias o aliados estratégicos? El debate que aterrizó en la Confederación de la Producción y del Comercio
La actual presidenta de la entidad, Susana Jiménez, ha socializado el tema con los gremios. Hasta el momento, hay apertura a analizarlo, pero con ciertas observaciones.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete