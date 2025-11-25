Coeva de Coquimbo aprueba Declaración de Impacto Ambiental para central de almacenamiento con baterías por US$ 300 millones
El proyecto, el mayor de su tipo aprobado por la comisión regional hasta la fecha, tendrá una vida útil de 25 años y permitirá crear hasta 200 puestos de trabajo durante su construcción, mientras que ya en régimen requerirá de 13 operarios.
Noticias destacadas
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para una central de almacenamiento con baterías en la comuna del mismo nombre, con una inversión de US$ 300 millones.
El proyecto incluye la construcción, operación y mantenimiento de un Sistema de Almacenamiento de Energía Mediante Baterías (BESS, su sigla en inglés) con capacidad para 400 MW y 1.600 MW/h que despachará energía hacia la subestación Nueva Pan de Azúcar, en el sector de El Peñón, a través de una línea de transmisión.
El proyecto, el mayor de su tipo aprobado por la comisión regional hasta la fecha, tendrá una vida útil de 25 años y permitirá crear hasta 200 puestos de trabajo durante su construcción, mientras que ya en régimen requerirá de 13 operarios.
Con esta iniciativa, la Región de Coquimbo suma ya 17 obras de generación energética aprobadas por la Comisión de Evaluación Ambiental desde 2022 por un total de 1.630 MW de capacidad instalada y US$ 1.847 millones en inversión.
