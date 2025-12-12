¿Julio Ponce y minoritarios alineados? Las razones de los accionistas para aprobar la simplificación de las Cascadas

Alejandro Bezanilla, gerente general de AFP Habitat. Pablo Echeverría, presidente de Moneda Patria. Renzo Vercelli, gerente general de AFP Capital. Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum. Piero Solari, director ejecutivo de Megeve. Fotos: julio Castro y Archivo

Tres AFP de la plaza, la gestora Moneda Patria y la familia Solari tienen el poder para poner en jaque el proceso. Por ahora, los incentivos económicos apuntan a un proceso exitoso.

En menos de una semana se zanjará el futuro de las Cascadas. El próximo 19 de diciembre están citadas las juntas de accionistas de las sociedades para votar la primera parte de la reestructuración societaria.

En concreto, los inversionistas deberán votar las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco, y la de Nitratos en Potasios, así como la venta del 10% de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande.

La aprobación en la junta está prácticamente asegurada, ya que la familia Ponce cuenta con los dos tercios necesarios para su aprobación. Sin embargo, para que el proceso sea declarado exitoso se requiere otro factor: que una parte relevante de los minoritarios no ejerza el derecho a retiro.

En detalle, la suma de los derechos a retiro no debe superar los US$ 31,6 millones en total. Mientras que los tenedores del bono de Pampa Calichera establecieron un límite de aproximadamente US$ 40 millones.

Reconstruyendo relaciones

Los gestores del proceso no han dejado cabos sueltos y, para no llevarse sorpresas en la reunión de la próxima semana, recorrieron las oficinas de los minoritarios clave: AFP, gestoras de fondos, compañías de seguros, family offices y corredoras de bolsa. El objetivo era zanjar las dudas y transparentar al máximo el proceso.

La amistad no es lo que caracteriza la relación entre las partes. Casi todos ellos fueron protagonistas del Caso Cascadas, acusando un esquema fraudulento por parte de Julio Ponce. Sin embargo, a más de una década de estallar el caso, los rostros de cada bando han cambiado y se espera que pesen más los beneficios económicos que traería la operación.

La comitiva estuvo compuesta por el presidente de las Cascadas, Rafael Guilisasti; la gerente general, Catalina Silva; y el director de finanzas corporativas de BTG Pactual, José Ignacio Zamorano. En total, fueron 15 reuniones en cinco días.

Los minoritarios clave

Señal DF cruzó los registros de la CMF, las carteras de inversión de los fondos y los datos de la Superintendencia de Pensiones para identificar a los actores que podrían poner en jaque la operación.

Las AFP son quienes tienen mayor protagonismo: bastaría que solo ellas ejerzan su derecho a retiro para que el plan se vaya abajo. En total acumulan cerca de US$ 40 millones en las sociedades.

Son tres las AFP con exposición. AFP Cuprum tiene invertidos US$ 18,3 millones a través del 1,6% de la propiedad de Nitratos y el 0,9% de Norte Grande; Hábitat tiene una exposición de US$ 16,7 millones, con el 1,3% de Norte Grande; y, por su lado, Capital posee el 0,3% de Norte Grande y en total tiene invertidos US$ 5 millones en las Cascadas. Al mismo tiempo, las tres también mantienen una participación en Oro Blanco inferior al 0,1%.

Junto a ellos también está la gestora Moneda Patria. La exposición se da a través de dos fondos administrados por Pablo Echeverría: Pionero y Moneda Renta Variable Chile. El primero cuenta con el 2% de Norte Grande y el 0,3% de Oro Blanco. El segundo, con el 0,1% de Norte Grande.

En cuanto a los family offices, el más relevante registrado en documentos públicos es el de la familia Solari Donaggi. A través de Inversiones Megeve Dos SpA, cuentan con el 0,53% de Norte Grande.

¿Qué votarán?

Pese a que el voto es una incógnita, los incentivos económicos apuntan a que el proceso sea exitoso. “Esto es un esquema que nunca debería haber existido. Por fin esto viene a simplificar las cosas y su funcionamiento”, apuntó uno de los principales accionistas minoritarios.

“Los rumores de una simplificación y los beneficios que generaría eran la tesis de inversión que muchos teníamos desde hace años. Ahora, por fin se cumple”, comenta una corredora con participación.

En ese sentido, hay amplio consenso en que el objetivo de la reestructuración va bien encaminado. Los argumentos son tres principalmente: ahorros por US$ 1.500 millones anuales, mayor liquidez y tamaño —lo que le permitiría estar entre las 20 empresas más grandes de la Bolsa local— y la disminución del descuento holding.

Este último punto es uno de los más relevantes y corresponde a la diferencia de precio de la sociedad en comparación con su activo subyacente. Antes de que se anunciara el proceso, el precio de Oro Blanco era un 50% menor al equivalente a su participación en SQM. Hoy, esa brecha se redujo a 35%.

Según estimaciones, ese descuento podría incluso llegar hasta el 20%, niveles similares a los que cotiza la matriz de Aguas Andinas, Inversiones Aguas Metropolitana.

Pero en la práctica, el factor clave es si el precio de canje para ejecutar las fusiones ofrecido por la administración es el correcto. Para ello, se contrataron peritos y valorizadores, a diferencia de otros casos, las valorizaciones no han generado mayor ruido en el mercado.

“En general, está mostrando números de conversión razonables, por lo que vemos el proceso sin fricciones”, apuntó un institucional.

Otro actor reveló que continúan analizando las cifras, pero que se guiarán “por las valorizaciones de los expertos”.

Y por último, un factor externo ha dado otro argumento para alinearse con la simplificación: el reciente rally de SQM.

En el caso de Oro Blanco —por tener liquidez en bolsa— el precio del derecho a retiro se calcula en base al promedio entre los 90 y 30 días hábiles previos a la junta de accionistas. Como la acción ha escalado un 30% desde finales de octubre, no sería conveniente ejercer la opción, ya que la ganancia sería mayor vendiendo las acciones en el mercado.

“El precio de mercado hoy está por sobre el precio en cuestión. Entonces, económicamente no conviene ejercer el derecho a retiro”, explicaron observadores del proceso.

En el mercado, la operación es seguida de cerca. La simplificación de las sociedades significaría el fin del emblemático esquema ideado por Julio Ponce y daría paso a una estructura que la posicionaría como uno de los holdings bursátiles más relevantes del país.