Firma canadiense renuncia a todos sus derechos de agua para viabilizar autorización ambiental de su proyecto de tierras raras en Penco
Esta decisión está incorporada dentro de los Compromisos Ambientales Voluntarios del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto y es posible por su sistema de Cosecha Circular de Minerales.
La empresa de tecnología y producción de tierras raras, Aclara Resources, confirmó que renunció formalmente a todos sus derechos de aprovechamiento y uso de aguas sobre los esteros Penco, El Cabrito, Bellavista y Popen -también conocido como Poñen-, ubicados en la Provincia de Concepción, Región del Biobío.
La firma de capitales canadienses impulsa el primer proyecto en Chile para la producción de tierras raras, minerales estratégicos para el desarrollo tecnológico, la electromovilidad y la transición energética, que ayudan a la descarbonización.
Esta decisión, incorporada dentro de los Compromisos Ambientales Voluntarios del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto, ha sido posible gracias a su innovador proceso de Cosecha Circular de Minerales.
Este método, desarrollado por la empresa en colaboración con la academia local e internacional, promueve el uso de aguas 100% recicladas de fuentes domiciliarias y recircula el 95% del recurso hídrico, sin generar residuos industriales líquidos ni relaves.
"Con este paso hemos reafirmado nuestro compromiso con la protección del medioambiente y el bienestar de la comunidad. El agua es un recurso vital tanto para las personas como para nuestro entorno, y es por eso que hemos renunciado formalmente a todos nuestros derechos de aprovechamiento de aguas. Todos los esfuerzos en tecnología e innovación implementados por Aclara han ido de la mano con el diálogo permanente con las comunidades, a quienes hemos explicado en profundidad nuestro proyecto y los beneficios que traerá a la comuna de Penco en empleo, inversión y progreso social", explicó Nelson Donoso, gerente general de Aclara Resources Chile.
El proceso de Aclara emplea un fertilizante como insumo principal y no usa explosivos, chancado ni molienda, dado que los minerales se encuentran contenidos en las arcillas, lo que reduce significativamente su huella ambiental. La iniciativa considera una inversión de US$130 millones y se estima que generará aproximadamente 2.200 empleos directos e indirectos para la comuna, priorizando la mano de obra local.
