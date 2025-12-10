Startup fundada por chilenos en Londres que segmenta anuncios digitales debuta en Chile

Admoai, fundada por Ignacio Gutiérrez y Agustín Guilisasti, selló una alianza con Cabify para proveer tecnología para crear publicidad dentro de su app en Chile y Perú.

Admoai, una startup fundada hace un año por los chilenos Ignacio Gutiérrez y Agustín Guilisasti en Londres, Reino Unido, acaba de hacer su debut en Chile tras sellar una alianza con Cabify para proveer tecnología y venta de publicidad en su aplicación.

La firma es un spin off de Forest, una compañía de bicicletas eléctricas que ambos fundaron en la capital de Inglaterra y que se ha posicionado como una de las principales operadoras londinenses de este segmento.

Gutiérrez, CEO de Admoai, la definió como una adtech, es decir, una startup de tecnología para publicidad que apunta a transformar a las aplicaciones de movilidad -como Cabify- en un nuevo medio publicitario, aprovechando el valor de los datos que tienen.

“Las empresas de movilidad tienen márgenes muy apretados y tienen que generar mucho volumen para tener un negocio rentable. Vi que la publicidad podía ser un gran gatillante para mejorar la vida de estas compañías”, dijo Gutiérrez.

Explicó que desarrollaron un software como servicio (SaaS, su sigla en inglés) que se integra a las aplicaciones de movilidad, el que permite crear, gestionar y medir campañas publicitarias. Cuenta con herramientas basadas en data e inteligencia artificial para generar y optimizar piezas creativas y los clientes pueden ajustar la configuración de audiencias y hacer seguimiento de las campañas.

Según Gutiérrez, transformar una aplicación en un medio publicitario abre una nueva línea de ingresos para la empresa de movilidad y “les permite generar más Ebitda o seguir invirtiendo en su negocio tradicional”, afirmó el emprendedor.

En su plataforma, las empresas pueden crear anuncios, revisar métricas y segmentar a sus clientes. Y ofrecen dos servicios: un software en que cada firma sale a vender su espacio publicitario a marcas o que Admoai pueda hacerlo directamente.

Alianza con Cabify

Hoy trabajan 12 personas en Admoai, donde el grueso lo compone el equipo de desarrollo y tecnología que está en Chile.

Gutiérrez contó que hace unas semanas cerraron un acuerdo con Cabify, para que la compañía española de movilidad utilice la tecnología de Admoai para crear anuncios en los mercados de Chile y Perú. “Ya está operativo y hemos hecho las primeras campañas”, dijo.

También comentó que el objetivo en los próximos meses es ampliarlo a más países donde opera Cabify, principalmente en Latinoamérica y España.

El CEO adelantó que el próximo semestre lanzarán una función para automatizar la creación de publicidad y, hacia la segunda mitad del año, abrirán un marketplace o red que permitirá a marcas y agencias comprar directamente espacios publicitarios en múltiples aplicaciones de movilidad.

Además, profundizará el desarrollo de capacidades de segmentación y optimización con inteligencia artificial para convertir al canal de movilidad en "un medio competitivo y escalable".

Gutiérrez proyectó que durante el próximo año llegarán a Estados Unidos y nuevos países europeos.