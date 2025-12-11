Gobierno define integrantes del Comité de Expertos para mejorar la regulación eléctrica: primera sesión será este viernes

Tras tomar el timón del Ministerio de Energía -en medio del polémico error de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que implicó sobrecobros en las cuentas de electricidad, y la posterior revelación de un nuevo yerro pero de Transelec que también implicó un cobro adicional en las boletas-, Álvaro García insistió en diversas intervenciones públicas respecto a la necesidad de repensar el sistema regulatorio eléctrico.



Para esto, en entrevista a DF, el ahora biministro de Economía y Energía adelantó que estaban en proceso de constituir un grupo transversal, el cual sería netamente técnico de distintas orientaciones políticas. Pero esa búsqueda ya concluyó: el Gobierno definió nueve nombres que integrarán un Comité de Expertos para revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación del sector eléctrico y programó para este viernes el primer cara a cara de esta instancia.



Según información a la que tuvo acceso DF, integrará este comité el ingeniero comercial Juan Carlos Jobet, quien se desempeñó como biministro de Energía y Minería (2020-2022). Actualmente es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.



Además figuran en el listado el abogado y exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo; y el abogado Claudio Gambardella. Este último es miembro y ha sido designado como panelista del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos. Anteriormente, se desempeñó como fiscal y jefe jurídico de la CNE.

Un actor también conocido en el sector que participará en este comité es Pablo Serra, quien fue ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2004-2006) y se desempeñó como secretario ejecutivo de la CNE en 2006. También estará Hermann González, actual consejero del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y Coordinador Macroeconómico de Clapes UC.



Asimismo, fue convocado Rodrigo Moreno, ingeniero civil industrial y profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.



También hay tres mujeres destacadas que estarán en esta instancia. Una de ellas Vivianne Blanlot, economista y actualmente directora de empresas. Cuenta con una larga trayectoria en el sector público, donde destacó como directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), secretaria ejecutiva de la CNE, ministra de Defensa Nacional y miembro del Consejo para la Transparencia.



Se sumará la Doctora en Economía de Recursos Naturales, Nicola Borregaard. Fue coordinadora de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, directora ejecutiva del Programa País Eficiencia Energética y miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente.



