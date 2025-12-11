Gobierno define integrantes del Comité de Expertos para mejorar la regulación eléctrica: primera sesión será este viernes
Entre los nueve profesionales convocados figuran los exministros Juan Carlos Jobet y Vivianne Blanlot; el exsecretario ejecutivo de la CNE Pablo Serra, y los economistas Nicola Borregaard y Hermann González.
Para esto, en entrevista a DF, el ahora biministro de Economía y Energía adelantó que estaban en proceso de constituir un grupo transversal, el cual sería netamente técnico de distintas orientaciones políticas. Pero esa búsqueda ya concluyó: el Gobierno definió nueve nombres que integrarán un Comité de Expertos para revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación del sector eléctrico y programó para este viernes el primer cara a cara de esta instancia.
Según información a la que tuvo acceso DF, integrará este comité el ingeniero comercial Juan Carlos Jobet, quien se desempeñó como biministro de Energía y Minería (2020-2022). Actualmente es el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Además figuran en el listado el abogado y exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo; y el abogado Claudio Gambardella. Este último es miembro y ha sido designado como panelista del Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos. Anteriormente, se desempeñó como fiscal y jefe jurídico de la CNE.
Un actor también conocido en el sector que participará en este comité es Pablo Serra, quien fue ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (2004-2006) y se desempeñó como secretario ejecutivo de la CNE en 2006. También estará Hermann González, actual consejero del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y Coordinador Macroeconómico de Clapes UC.
Asimismo, fue convocado Rodrigo Moreno, ingeniero civil industrial y profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
También hay tres mujeres destacadas que estarán en esta instancia. Una de ellas Vivianne Blanlot, economista y actualmente directora de empresas. Cuenta con una larga trayectoria en el sector público, donde destacó como directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), secretaria ejecutiva de la CNE, ministra de Defensa Nacional y miembro del Consejo para la Transparencia.
Se sumará la Doctora en Economía de Recursos Naturales, Nicola Borregaard. Fue coordinadora de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, directora ejecutiva del Programa País Eficiencia Energética y miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente.
Y, además, estará la abogada y directora del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Catalina Medel.
Primera sesión
Estos profesionales analizarán temas como la revisión de los procesos de determinación y diseño de tarifas; institucionalidad y gobernanza; resiliencia y seguridad eléctrica; y adaptación del mercado eléctrico para la transición energética.
Si bien este viernes al mediodía se reunirá esta instancia por primera vez, este trabajo no concluirá durante esta administración. De acuerdo a lo informado por la cartera de Energía, las conclusiones y recomendaciones que realice este Comité estarán disponibles para ser implementadas por las autoridades que asuman durante el próximo Gobierno.
Este trabajo se da en medio de diversas voces que ya han instalado la necesidad de reformas principalmente a nivel institucional, apuntando -por ejemplo- a la CNE. Pero también, la discusión se gatilla en un momento donde -entre otras urgencias- habría consenso de emprender prontamente una esperada reforma a la distribución eléctrica por los desafíos que enfrenta dicho segmento.
