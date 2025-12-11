CEO de brazo minero del grupo Luksic vuelve a presidir selecto grupo de mayores compañías del mundo

Iván Arriagada ya había asumido este rol en 2022, siendo el primer chileno y el primer latinoamericano en liderar la organización que agrupa a 26 grandes empresas mundiales relacionadas con la minería y los metales.

El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, su siglas en inglés) eligió nuevamente a Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc, como presidente de su directorio para reemplazar a Tom Palmer, CEO de Newmont, quien jubila próximamente.

El ejecutivo fue el primer chileno y el único latinoamericano que ha sido elegido para liderar esta organización que agrupa a 26 grandes empresas mundiales.

"Estoy contento de volver a presidir el ICMM por otros dos años. Durante mi periodo anterior, entre 2022 y 2024, logramos grandes avances en varias áreas, incluidas las normas para implementar las mejores prácticas en la gestión y la información sobre los depósitos de relaves mineros y la iniciativa que busca acordar estándares comunes para el desarrollo responsable de la industria. Espero asumir otro período productivo al frente del ICMM, trabajando estrechamente con su presidente ejecutivo, Rohitesh Dhawan y el resto del equipo del ICMM,” señaló Arriagada.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La misión del presidente del directorio es impulsar al consejo en su propósito de liderar mediante la colaboración para mejorar la contribución de la minería y los metales al desarrollo sustentable, con la visión de un mundo seguro mediante la producción responsable.

El presidente ejecutivo del ICMM, Rohitesh Dhawan, expresó estar contento de volver a trabajar con Arriagada.

"Me complace dar la bienvenida a Iván nuevamente como presidente del ICMM. Su anterior liderazgo dejó un fuerte legado, con importantes avances en varias materias relacionadas con el desempeño sustentable de la industria minera como el nuevo Estándar Global de Relaves y el comienzo del desarrollo de un nuevo Estándar Consolidado de desempeño para la Industria Minera. No tengo ninguna duda de que Iván seguirá ofreciendo un liderazgo sólido mientras implementamos nuestra estrategia para 2025 y más allá", dijo Dhawan.





