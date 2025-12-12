Consorcio español Electro Cointer presenta oferta técnica para obras de modernización del eje Concepción-Penco

Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.

El consorcio español Electro Cointer entregó a la Dirección General del Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) la única oferta técnica para la construcción del proyecto "Concesión Corredores de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción-Talcahuano, Tramo II", obras de infraestructura vial que apuntan a mejorar la conectividad del Gran Concepción.

Electro Cointer, es el mismo que el 3 de diciembre presentó su propuesta para ejecutar las obras del Corredor de Transporte Público de la Ruta 160, que une San Pedro de la Paz y Coronel y cuya inversión demandará US$ 171 millones.

El seremi de Obras Públicas en la Región del Biobío, Hugo Cautivo, destacó que la obra consolidará la infraestructura regional. “Se va a cambiar todo lo que significa la geometría de esta ruta, generando mayores estándares en materia de seguridad vial. Lo importante acá es que esto viene a consolidar una serie de iniciativas de inversiones que en el último tiempo han sido procesos exitosos”.

Inversión y Alcance Logístico

El proyecto de mejora en la Ruta 150, que conecta las comunas de Concepción y Penco, se estima que demandará una inversión de UF 4.431.000; es decir, cerca de US$ 180 millones y considera la habilitación de corredores de transporte público bidireccionales, además de obras complementarias como andenes, pasos peatonales, y ciclovías. El trazado de 9,3 kilómetros, se extiende entre la Rotonda General Bonilla hasta el enlace Penco en el acceso sur a la comuna.

Respecto al tramo en la Autopista Concepción-Talcahuano, que involucrará obras de mejoramiento entre el Nudo Vial O´Higgins y El Trébol, su diseño incluye la construcción de una calzada central bidireccional para buses, y una doble calzada de dos pistas por sentido para vehículos particulares, además de ciclovías, 33 paraderos de buses, pasarelas y el soterramiento de las calzadas de transporte privado a la altura del Mall El Trébol.

La recepción de la oferta técnica permite a los equipos del MOP iniciar la evaluación, con la apertura de la oferta económica programada para el 15 de enero de 2026.