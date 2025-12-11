Concejo Municipal de Vitacura aprobó la concesión para nuevo centro gastronómico y cultural en el Parque del Río Mapocho

“Este proyecto nos permite recuperar un sector actualmente concesionado para generar una mejor relación entre el conjunto y el parque, además de mejorar las condiciones del cicloparque Mapocho 42K”, afirmó la alcaldesa Camila Merino.

El concejo municipal de Vitacura aprobó ayer miércoles adjudicar, mediante licitación pública de concesión el nuevo centro gastronómico y cultural en el Parque del Río Mapocho, al Consorcio Parque Río, integrado por Gestión y Administración de Parques SpA y Arquitectura Construcción e Ingeniería Diseñar SpA, cuya oferta obtuvo la más alta evaluación conforme a las bases del proceso.

La concesión permitirá desarrollar un centro gastronómico y turístico que incorporará restaurantes, salones para conferencias y exposiciones, y una mejor inserción del conjunto en el parque mediante nuevos espacios abiertos y áreas verdes, senderos peatonales, jardines sustentables y espacios públicos de alta calidad.

De acuerdo con las Bases Administrativas y Técnicas, el proyecto deberá mantener y potenciar el carácter de parque del sector, reforzar la conectividad peatonal hacia el río, ordenar los estacionamientos y circulaciones existentes e incorporar criterios de diseño contemporáneo, accesibilidad universal y paisajismo de bajo consumo hídrico, entre otros aspectos.

“Este proyecto nos permite recuperar un sector actualmente concesionado para generar una mejor relación entre el conjunto y el parque, además de mejorar las condiciones del cicloparque Mapocho 42K en esta sección y fortalecer la conexión con el río. Queremos que este nuevo espacio sea un punto de encuentro para las familias, con más áreas verdes y una oferta cultural y gastronómica que contribuya a una comuna más integrada”, afirmó la alcaldesa Camila Merino.

Desde la firma del contrato, el concesionario contará con un plazo de un año para desarrollar, junto a la Municipalidad de Vitacura, el proyecto de remodelación del parque y del conjunto gastronómico.