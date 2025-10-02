Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Actualidad
Actualidad

Vitacura lanza licitación para nueva concesión en sector de BordeRío y apunta a “restituir la continuidad del parque”

Municipio llegó a un acuerdo extrajudicial con el actual operador, prorrogando la concesión hasta febrero de 2026, tras lo cual comenzaría el plazo de 15 años del ganador del nuevo concurso.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Jueves 2 de octubre de 2025 a las 14:08 hrs.

J. Troncoso Ostornol Inmobiliario municipales
<p>Vitacura lanza licitación para nueva concesión en sector de BordeRío y apunta a “restituir la continuidad del parque”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Red de servicentros del grupo Luksic entra al negocio de la última milla de la mano de Chilexpress
2
Empresas

Cencosud tras denuncia de despidos masivos: “Estas decisiones forman parte de la transformación necesaria”
3
Empresas

Corte Suprema zanja disputa del MOP con dueña de cementerio, que cuestionó que teleférico a Ciudad Empresarial atraviese su espacio aéreo
4
Empresas

Exministros desmenuzan causas y alertan gravedad de la crisis financiera del Minvu
5
Internacional

Firma ligada a BlackRock está cerca de acordar la compra de AES por US$ 38 mil millones en una de las mayores adquisiciones en la historia del sector
6
Economía y Política

Grau enfrenta tenso round en el Congreso por cifras económicas y se abre a reponer glosa republicana
7
Señal DF

La reorganización de Parque Arauco tras la expansión de sus operaciones
8
Empresas

Firma chilena que gestionaba compras locales de BHP se lanza contra la gigante australiana e inicia arbitraje acusando incumplimientos contractuales
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete