Justicia acoge solicitud de operadores y ordena a Municipalidad de Vitacura extender concesión de BordeRío por 17 meses

Una sensación de alivio recorre las instalaciones del centro gastronómico BordeRío, ubicado en Av. Escrivá de Balaguer 6.400, Vitacura. Tras meses de incertidumbre, finalmente el 11º Juzgado Civil de Santiago falló a favor de Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica -firma que opera las instalaciones-, extendiendo el contrato de concesión de ese polo gastronómico por un plazo de 17 meses.

Este fallo, que llega en un momento “crítico” para los operadores de BordeRío, responde a la demanda declarativa de derechos y de condena presentada por la concesionaria contra el municipio liderado por la alcaldesa Camila Merino, en septiembre de 2022. El objetivo de Inversiones Santa Mónica -entre cuyos socios figuran Gabriela Riutort, Mario Astorga, Washington Lathrop, Claudio Stitchkin, Carlos González y José Antonio Camacho- era que el tribunal declarara que la pandemia por Covid-19 constituyó un “hecho sobreviniente, imprevisto, irresistible y transitorio para las partes”, lo que, a su juicio, debía derivar en la suspensión del plazo del contrato de concesión, ocasionando la pérdida de conmutatividad del mismo.

A su vez, en el documento la sociedad argumentó que tiene el derecho de recuperar la continuidad de explotación de la concesión en una cantidad suficiente equivalente a 17 meses o lo que determine el tribunal, para así recuperar el equilibrio económico del contrato por la pérdida de ingresos sufrida entre los meses de marzo de 2020 y septiembre de 2021, sumado a una indemnización de $ 512 millones.

En su respuesta, la Municipalidad de Vitacura rechazó la demanda en todas sus partes, explicando que no era procedente extender el contrato de concesión, ni otorgar la indemnización solicitada.

Las razones

Con estos antecedentes sobre la mesa, el pasado 17 de junio el tribunal de primera instancia acogió la demanda presentada por la concesionaria contra el municipio, enfatizando que la pandemia efectivamente “constituye un caso fortuito de carácter transitorio para los efectos del contrato de concesión celebrado entre las partes”.

Así, el dictamen concluye que “como consecuencia de lo anterior, se ordena modificar, dentro de los diez días hábiles desde que el presente fallo quede ejecutoriado, el contrato de concesión suscrito entre las partes el 3 de febrero de 1995, extendiendo el plazo de la concesión en 17 meses”.

Asimismo, el tribunal detalló que esta cláusula deberá comenzar a computarse al día siguiente del vencimiento del plazo original de la concesión -febrero de 2025-, o bien, desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Consultada al respecto, la Municipalidad de Vitacura no emitió comentarios.

“Por ahora, nos asegura continuidad”

Con el fallo, los operadores de los distintos locales en BordeRío pueden “respirar más tranquilos”, dicen. Esto debido a que el contrato de concesión llega a su fin en febrero de 2025 luego de 30 años bajo la gestión de Inversiones Santa Mónica. Y según detallan conocedores del tema, la Municipalidad de Vitacura todavía no ha comenzado a preparar el proceso de licitación.

“Estamos conformes con el fallo que, por ahora, nos asegura continuidad. Pasaban los meses, nos acercamos cada vez más a la fecha de término del contrato, y la municipalidad no hacía nada para iniciar el proceso de licitación, que dura más de un año. Si el fallo no nos aseguraba 17 meses más, no sé qué iba a pasar con nosotros. Ahora tenemos más meses de vida”, explicó uno de los operadores de BordeRío.

Por el momento, señala, la única claridad que ha entregado el municipio es que el próximo paso a seguir será un proceso de licitación, pero todavía no existen fechas ni detalles del procedimiento.

De acuerdo a fuentes conocedoras del tema, en ese futuro proceso participaría nuevamente Santa Mónica, mientras algunos operadores de BordeRío estarían evaluando unir fuerzas para presentarse a la licitación. “Queremos hacer un llamado urgente a la municipalidad para que inicie cuanto antes el proceso de licitación de BordeRío, así aseguramos la continuidad de este”, dijo un operador del recinto.