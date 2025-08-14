Camanchaca cierra con 74% más de utilidades a junio, pero advierte “contexto de negocios desfavorable”

Salmones Camanchaca finalizó el primer semestre de 2025 con utilidades de US$ 10,4 millones, un 74% superior a las registradas al 30 de junio de 2024 cuando alcanzó los US$ 5,9 millones. Sin embargo, los ingresos a junio 2025 alcanzaron los US$ 174 millones, 18% inferior al año anterior (US$ 212 millones).

Con esto, la empresa de salmones anunció mejoras en sus resultados financieros y operacionales para el primer semestre de 2025, alcanzando un Ebitda de US$ 32,4 millones, un alza del 71% respecto al mismo período de 2024, impulsado principalmente por mejoras en costos y productividad. Según la salmonera, “los costos de los productos vendidos disminuyeron con respecto al primer semestre de 2024, principalmente por la disminución en los costos de cosecha, explicado por mayores eficiencias operacionales, mejor productividad biológica y una baja en el costo de alimentos”.

El vicepresidente de Salmones Camanchaca, Ricardo García Holtz, destacó que los buenos resultados se dan bajo “un contexto de negocios algo desfavorable, con un aumento histórico de la oferta noruega y chilena coincidiendo con una demanda debilitada por los aranceles norteamericanos, lo que ha significado una caída sustancial en los precios”.